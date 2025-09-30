'महाकाली' में असुर गुरु शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, फर्स्ट लुक में पहचान मुश्किल

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना उन आर्टिस्ट की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं जो अपनी प्रेजेंस से किसी भी फिल्म का मूड बदल देने का टैलेंट रखते हैं. उनका लुक हर फिल्म में बेहद अलग होता है. हाल ही में 'महाकाली' फिल्म से उनका फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें उन्हें पहचान पाना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है. वो दैत्य गुरू शुक्राचार्य के रूप में नजर आए.

अक्षय का दमदार 'असुर' लुक

इंडस्ट्री में पौराणिक और पीरियड फिल्मों की जैसे बाढ़ आने वाली है. इसमें अक्षय खन्ना की महाकाली भी शामिल है. फिल्म में एक्टर असुर गुरू शुक्राचार्य की प्रॉमिसिंग भूमिका निभा रहे हैं. इस किरदार के लिए उन्होंने अपने हुलिए को पूरी तरह बदल डाला.

वो जटाधारी बने नजर आए. सफेद लंबे बालों और दाढ़ी के साथ दिव्य दृष्टि और माथे पर महाकाल का तिलक, अक्षय खन्ना का ये अंदाज हर किसी के मन पर अलग छाप छोड़ गया. सियाह परछाई में सफेद धोती लपेटे अक्षय किसी मायावी से कम नहीं लगे. उनके इस पोस्टर ने फैंस का खूब दिल जीता.

फर्स्ट लुक शेयर कर कैप्शन में लिखा गया- देवों की छाया में, क्रांति की सबसे चमकती हुई ज्वाला उभरी. असुरगुरू शुक्राचार्य. इस फिल्म से अक्षय की तेलुगु सिनेमा में एंट्री हो गई है. इससे पहले अक्षय खन्ना विक्की कौशल स्टारर छावा फिल्म में औरंगजेब का किरदार निभाते दिखे थे. तब भी उनके लुक और अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया था.

फैंस के दिल में बसे अक्षय

अक्षय खन्ना को इस किरदार में देख फैंस भी हैरान हैं. यूजर्स का कहना है कि अक्षय अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं, जिसे देख बस मुंह से वाह ही निकलता है. वहीं कुछ ने लिखा- ये होती है परफेक्ट कास्टिंग. अक्षय खन्ना तो पोस्टर से ही बवाल मचा देते हैं, ट्रेलर की जरूरत ही नहीं. वहीं की दर्शक फिल्म के लिए अभी से अपनी एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं. साथ ही कुछ यूजर्स को अक्षय के इस किरदार को देखकर कल्कि एडी 2898 में अमिताभ बच्चन के किरदार की याद आ गई.

अक्षय बने पीवीसी यूनिवर्स का हिस्सा

मालूम हो कि महाकाली फिल्म प्रशांत वर्मा के प्रोडक्शन में बनी प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स (पीवीसीयू) का हिस्सा है. इसकी शुरुआत पिछले साल तेजा सज्जा की सुपरहीरो फिल्म 'हनुमान' से हुई थी. ये जबरदस्त हिट रही. इसके सीक्वल 'जय हनुमान' में ऋषभ शेट्टी होंगे. वहीं देवी काली पर बेस्ड 'महाकाली' फ्रेंचाइजी की तीसरी सुपरहीरो फिल्म है. इस यूनिवर्स में 'अधीरा' भी है. इसमें दसारी कल्याण भगवान इंद्र के रोल में होंगे. फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

