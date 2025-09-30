बालिका वधु शो फेम आनंदी यानी एक्ट्रेस अविका गौर की शादी हो गई है. पति पत्नी और पंगा के सेट पर सात फेरे लेने के बाद उन्होंने अपनी सिंदूर भरी मांग को फ्लॉन्ट किया. एक्ट्रेस दुल्हन बनीं बेहद खूबसूरत लगीं. वहीं उनके मंगेतर मिलिंद चंदवानी भी दूल्हा बने नाचते-झूमते नजर आए. न्यूली मैरिड क्लब में शामिल होने वाले इस कपल का फर्स्ट लुक सामने आया, जहां दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करते दिखे.

दुल्हन बनीं अविका

अविका की शादी हो गई है. अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेड मिलिंद संग उन्होंने सात फेरे लिए. इसके बाद कपल मीडिया के सामने आया. ढोल की थाप पर नाचते हुए अविका और मिलिंद ने एंट्री ली. दोनों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी. एक वीडियो में अविका अपनी मांग का सिंदूर भी फ्लॉन्ट करती दिखीं.

अविका रेड कलर के लहंगे में दुल्हन बनीं नजर आईं. इसके साथ उन्होंने ग्रीन एमराल्ड रानी हार मैच किया था. हाथों में हरे रंग का चूड़ा पहने अविका बेहद सुंदर लगीं. वहीं होने वाले पति मिलिंद पेस्टल पिंक शेरवानी में हैंडसम लगे. उन्होंने अपनी दुल्हनिया को खूब कॉम्प्लिमेंट किया.

अविका और मिलिंद की शादी की तैयारियां पति पत्नी और पंगा के सेट पर खई दिनों से चल रही थी. वीडियोज में दोनों खूब मस्ती करते नजर आए. इससे पहले दोनों की हल्दी और संगीत की वीडियो भी खूब वायरल हुई थी. अविका ने परंपराओं को तोड़ते हुए अपने हाथों पर होने वाले पति नहीं बल्कि अपने सास-ससुर का नाम लिखवाया था. उनका ये जेस्चर सभी को बहुत पसंद आया था. इस शादी में रिएलिटी के बाकी सभी कपल शामिल हुए, जिसमें रुबीना दिलैक, देबीना बनर्जी, स्वरा भास्कर समेत कई सेलिब्रिटीज शामिल रहे.

Advertisement

सेट पर शादी करने को लेकर हुए ट्रोल

कपल ने टेली चक्कर संग बातचीत में अपनी शादी को लेकर कई बातें शेयर की थी. उन्होंने सेट पर शादी करने को लेकर हुई ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता.

अविका ने कहा था कि उनके करियर की शुरुआत कलर्स के साथ हुई थी, जब वो 7 साल की थीं. वो बोलीं- इसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या-क्या बदलाव आए हैं वो सब ही देख पा रहे हैं. अब इतने छोटे से डाउट के साथ मैं कोई काम शुरू करूं तो शायद वो अच्छे से ना हो. तो हम बहुत खुश हैं, हमारे दिल में बहुत प्यार है. मुझे मेहंदी लग रही है, हल्दी-संगीत हुआ, हमारी खुशी में हर कोई शरीक हो रहा है. इससे बेहतर बात क्या होगी. हम बहुत खुश हैं कि हमें ये मौका मिला.

मालूम हो कि अविका और मिलिंद ने इसी साल सगाई की थी, वो लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. मिलिंद चंदवानी एक बिजनेसमैन हैं जो इस वक्त अविका के साथ शो में नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----