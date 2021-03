BFTA में नॉमिनेट आदर्श गौरव, रेस में इन दिग्गज स्टार्स से होगी टक्कर

फिल्म द व्हाइट टाइगर में एक ड्राइवर की भूमिका निभाकर आदर्श गौरव इंडस्ट्री में छा गए हैं. महज 26 साल की उम्र में उन्होंने कमाल कर दिया है. आदर्श गौरव को फिल्म द व्हाइट टाइगर के लिए BAFTA अवॉर्ड्स की बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. वैसे आदर्श ने अपने करियर में ज्यादा फिल्में नहीं की है. लेकिन 2010 में फिल्म माय नेम इज खान के लिए उन्हें जाना जाता है. आदर्श इस फिल्म यंग रिजवान खान के किरदार में थे.

अपने अब तक के करियर में वो मेडली, रुख, मॉम जैसी फिल्मों में दिखे. इसके अलावा वो शॉर्ट फिल्म हू किल्ड माय वेलेंटाइन, निस्टर रेडिश और Toothache में भी नजर आए. वो डाय ट्रायिंग, लैला और होस्टल डेज में भी काम कर चुके हैं.

आइए जानते हैं BFTA अवॉर्ड में आदर्श की टक्कर किन दिग्गज कलाकारों से होने वाली है.

एंथनी हॉपकिंस- द फादर

एंथनी हॉपकिंस, एक्टर के साथ-साथ कम्पोजर, डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. इन्हें फिल्मी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक माना जाता है. फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैंब्स के लिए इन्हें मुख्य रूप से पहचाना जाता है. मैजिक, द एलिफेंट मैन, 84 चेरिंग क्रॉस रोड, ड्रेकुला, लेजेंड्स ऑफ द फॉल, द रिमेंस ऑफ द डे, एमिस्टेड, निक्सोन और फ्रैक्चर जैसी फिल्मों के लिए उन्हें सराहना मिली. ब्रिटिश नागरिकता के साथ-साथ 12 अप्रैल 2000 को उन्हें अमेरिकी नागरिकता भी प्राप्त हुई. 2003 में हॉलीवुड वॉल्क ऑफ फेम में उन्हें स्टार दिया गया और 2008 में ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के वे सदस्य बने.

उन्हें अकेडमी अवॉर्ड, तीन BAFTA अवॉर्ड, दो एमी अवॉर्ड और Cecil B. DeMille अवॉर्ड मिल चुका है.



मैडस मिक्केलसन- एनदर राउंड

मैड्स मिक्केलसन एक्टर होने के साथ साथ एक जिमननास्ट और डांसर भी हैं. उन्हें फिल्म the Pusher के लिए जाना जाता है. वो 1996 और 2004 आई फिल्म की दो सीरीज में नजर आए. फिल्म में उनका रोल टोनी का था. उनकी टेलीविजन सीरीज Rejseholdet काफी हिट रही. उनका फिल्म ओपन हार्ट्स में Niels का किरदार, Green Butchers (2003) में Svend, और After the Wedding (2006) में Jacob Petersen का किरदार काफी फेमस हुआ.

रिज अहमद- साउंड ऑफ मेटल

रिज अहमद का पूरा नाम रिजवान अहमद है. एक्टर के तौर पर उन्होंने कई अवॉर्ड अपने नाम किए हैं. उन्हें प्राइम टाइम एमी अवॉर्ड औलंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवॉर्ड मिला है. इसके अलावा वो दो बार गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड, दो बार एमी अवॉर्ड, दो बार स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवॉर्ड और तीन बार ब्रिटिश इंडिपेंडेट फिल्म अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है.

रिज अहमद को Road to Guantanamo (2006), शिफ्टी (2008), फोर लायन्स (2010), तृष्णा (2011), Ill Manors (2012), and The Reluctant Fundamentalist (2013) जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ वो टेलीविजन सीरीज Britz (2007) and Dead Set (2008) भी की हैं.

चैडविक बोसमैन -मा रेनीज ब्लैक बॉटम

मार्वल फिल्मों में ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले एक्टर चैडविक बोसमैन भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन उनके काम को लोग अभी भी अपने जेहन में समाए हैं. चैडविक ने एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं. इस लिस्ट में गॉड ऑफ इजिप्ट, मैसेज फ्रॉम द किंग, ड्राफ्ट डे, द एक्स्प्रेस, 42, मार्शल, कैप्टन अमेरिका: सिविल वॉर, गेट ऑन अप, अवेंजर्स: इंफिनिटी वॉर और प्लैक पैंथर जैसी फिल्में शामिल हैं.

बता दें कि चैडविक का कैंसर से निधन हुआ था. उनके परिवार ने चैडविक के अकाउंट से ट्वीट करके इस खबर की पुष्टि की थी. चैडविक को साल 2016 में स्टेज 3 कोलन कैंसर डायग्नोस हुआ था. चैडविक ने कीमोथेरेपी और सर्जरी होने के दौरान ही कई फ़िल्में शूट की थीं. चैडविक की फिल्म Ma Rainey’s Black Bottom 2020 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को क्रिटिकली सराहा गया.

तहर रहीम-The Mauritanian

तहर रहीम फ्रैंच एक्टर हैं. उन्हें Jacques Audiard की फिल्म A Prophet (2009) के लिए जाना जाता है. इस फिल्म में उनका रोल Malik El Djebena का था. तहर, The Eagle, Les Hommes libres, Love and Bruises, ब्लैक गोल्ड, द पास्ट, ग्रैंड सेंट्रल, द कट, सांबा जैसी फिल्में की हैं. वो टेलीविजन सीरीज में भी नजर आ चुके हैं.