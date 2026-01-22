फरीदा जलाल को पसंद नहीं आई आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'? बोलीं- बेहतर कर सकते थे

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन ने 2025 में अपना डेब्यू किया था. आर्यन, पिता की तरह एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बने हैं. उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनाई थी. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर तंज करती इस वेब सीरीज को बढ़िया रिव्यू मिले थे. दर्शकों संग सितारों ने भी इसे पसंद किया. शाहरुख के परिवार से लंबे समय से जुड़ी वेटरन एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने अब आर्यन खान की सीरीज पर अपनी राय रखी है.

आर्यन की सीरीज पर आया फरीदा जलाल का रिएक्शन

आर्यन खान की व्यंग्यात्मक कॉमेडी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड', 18 सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी. दर्शकों के बीच ये तेजी से लोकप्रिय हो गई. इसे IMDb पर 2025 की सबसे पॉपुलर इंडियन सीरीज का खिताब भी मिला था. आर्यन के इंडस्ट्री में आने पर फरीदा जलाल ने कहा, 'वेलकम होम! यहीं के तो हैं, और कहां जाएंगे?' उनका यह बयान आर्यन के लिए प्रोत्साहन भरा था, जिसमें उन्होंने आर्यन के फिल्मी परिवार से जुड़े होने को स्वीकार किया.

सीरीज देखने के बाद 76 साल की फरीदा जलाल का रिएक्शन कैसा था? इसके बारे में उन्होंने कहा कि आर्यन के और बेहतर काम करने की गुंजाइश है. फरीदा ने कहा, 'हां, मैंने देखी. ठीक था, ओके था. वो इसे और बेहतर कर सकते थे, लेकिन अच्छा तो था.'

हिट हुई थी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

फरीदा जलाल का शाहरुख खान के साथ बहुत करीबी रिश्ता रहा है. दोनों ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'कुछ कुछ होता है' समेत कई फिल्मों में साथ काम किया है. दूसरी ओर, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक व्यंग्यात्मक सीरीज है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स की संघर्षों पर गहराई से रोशनी डालती है. सीरीज में बैकस्टेज के पॉलिटिक्स और सर्वाइवल की कहानी को दिखाया गया है, जिसने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. इसके कारण यह क्रिटिकल और पॉपुलर दोनों स्तर पर सफल रही.

आर्यन की सीरीज में लक्ष्य, राघव जुअल, सहर बांबा, आन्या सिंह, मनोज पाहवा, मोना सिंह और बॉबी देओल जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. दर्शकों और क्रिटिक्स ने सीरीज की व्यंग्यात्मक शैली और कलाकारों की शानदार परफॉरमेंस की खूब तारीफ की. आर्यन का यह डायरेक्टोरियल डेब्यू यादगार साबित हुआ.

दमदार रोल में नजर आएंगी फरीदा

फरीदा जलाल को जल्द फिल्म 'ओ रोमियो' में देखा जाने वाला है. उनका रोल काफी दमदार है. पिक्चर के टीजर में उन्हें गाली देते देखा गया था, जो काफी वायरल भी हुआ. इस फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी हैं. विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी यह फिल्म 13 फरवरी को थिएटर में रिलीज होगी.

