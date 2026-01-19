scorecardresearch
 
बॉक्स ऑफिस पर 'हक' नहीं जमा पाई थी यामी-इमरान की फिल्म, OTT पर लूटी वाहवाही, एक्टर बोले- समय के साथ...

शाह बानो के केस पर बनी फिल्म 'हक' बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चली. लेकिन अब ओटीटी पर आकर खूब तारीफें बटोर रही है. इस सफलता से इमरान हाशमी बेहद खुश हैं. उन्होंने अपनी फिल्म को मिल रही पहचान पर बात की.

'हक' की सफलता पर बोले इमरान हाशमी (Photo credit: Ashley)
यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'हक' ने सोशल मीडिया पर सबको हैरान कर दिया है. हर कोई इस फिल्म में दिखाए गए 'शाह बानो' केस और एक्टर्स के काम से इंप्रेस हुआ. हालांकि जब ये फिल्म थिएटर्स में आई थी, तब ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. मगर अब ये जब ओटीटी पर आई, तो इसने हर किसी को अपना मुरीद बना दिया. 

ओटीटी पर छाई 'हक', हो रही जमकर तारीफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से लेकर साउथ की समांथा रुथ प्रभू ने 'हक' देखने के बाद यामी और इमरान की जमकर तारीफ की थी. आलिया ने खुद को यामी की फैन घोषित किया था. फिल्म मेकर करण जौहर भी 'हक' देखकर इसकी सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए थे. अब अपनी फिल्म को मिल रही पहचान पर इमरान हाशमी ने रिएक्ट किया है. उन्हें 'हक' की तारीफें सुनकर काफी अच्छा लग रहा है. 

फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में इमरान ने कहा, 'फिल्म से मिलने वाला वो सारा प्यार और तारीफ सच में बहुत अच्छा फील होता है. ये फिल्म बहुत बोल्ड और हिम्मत वाली है. हमारे देश में ऐसी फिल्में ज्यादातर बनती ही नहीं हैं. इसलिए जब ऐसी फिल्म को सफलता और पहचान मिलती है, तो बहुत मजा आता है. ये फिल्म समय के साथ और भी बेहतर लगेगी. हो सकता है बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई हुई हो. लेकिन लंबे समय में लोग नंबर-फिगर याद नहीं रखते. जो फीलिंग फिल्म ने दिल में छोड़ी, बस वही याद रहती है.'

'हक' पर क्या बोले इमरान हाशमी?

इमरान ने आगे कहा, 'कभी-कभी फिल्में बहुत ज्यादा पैसे कमाती हैं, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं, लेकिन देखने के बाद मन खाली-खाली सा रह जाता है. जैसे फास्ट फूड. आपने खाया, मजा तो आया, लेकिन बाद में पेट में दर्द होने लगता है. लेकिन एक शानदार खाना वो होता है जो सच में अच्छा लगे. मुझे लगता है हक एकदम शानदार डिश की तरह है, जो बहुत स्वादिष्ट और हेल्थी है. 10-20 साल बाद भी लोग इसे याद करेंगे और कहेंगे कि वो फिल्म तो बहुत बढ़िया थी यार.'

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को रिलीज हुई थी, जिसे सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया था. इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 20-23 करोड़ के आसपास था. इसकी कहानी शाह बानो के ऐतिहासिक केस पर आधारित थी, जो अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इंडिया समेत इसे ग्लोबली भी काफी पसंद किया जा रहा है.

