Live: अलविदा दिलीप कुमार: 'छोटी बहन को छोड़कर चले गए यूसुफ़ भाई', लता ने ऐसे किया याद

दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनके जाने से हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है. बुधवार सुबह करीब 7.30 बजे दिलीप कुमार का अस्पताल में निधन हुआ. दिलीप कुमार लंबे समय से बीमार थे. पिछले 1 महीने में वे दो बार अस्पताल में एडमिट हुए थे.

बुधवार शाम 4 बजे दिलीप कुमार को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. अस्पताल से दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है. यहां दिग्गज अभिनेता को अंतिम विदाई देने के लिए सेलेब्स पहुंच रहे हैं.

With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab, few minutes ago.



We are from God and to Him we return. - Faisal Farooqui — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) July 7, 2021

दिलीप कुमार को राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई

दिलीप कुमार, जो कि सिनेमा के महान कलाकारों में से एक थे, उनके सम्मान में महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला किया है. दिलीप कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी.

राजनाथ सिंह ने की सायरा बानो से बात

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सायरा बानो से फोन पर बात की और उनका हौसला बढ़ाया. दिलीप कुमार के निधन पर राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया था.

दिलीप कुमार को अंतिम विदाई देने पहुंचे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र और दिलीप कुमार का रिश्ता बेहद अनोखा था. दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड था. दिलीप कुमार के जाने से धर्मेंद्र काफी दुखी हैं. आजतक से बातचीत में धर्मेंद्र ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो कैसे सायरा बानो का सामना करेंगे.

दिलीप कुमार के जाने से दुखी लता मंगेशकर

भाई दिलीप कुमार के निधन से लता मंगेशकर स्तब्ध हैं. लता ने दिलीप संग अपनी पुरानी तस्वीरें भी शेयर की हैं. दिलीप कुमार को याद करते हुए लता ने ट्वीट कर लिखा- यूसुफ़ भाई आज अपनी छोटीसी बहन को छोड़ कर चले गए. यूसुफ़ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया. मुझे कुछ सूझ नहीं रहा. मैं बहुत दुखी हूं, नि:शब्द हूं. कई बातें कई यादें हमें देकर चले गए.

यूसुफ़ भाई आज अपनी छोटीसी बहन को छोड़के चले गए.. यूसुफ़ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया. मुझे कुछ सूझ नहीं रहा. मैं बहुत दुखी हूँ, नि:शब्द हूँ.कई बातें कई यादें हमें देके चले गए. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) July 7, 2021

दूसरे ट्वीट में लता मंगेशकर ने लिखा- यूसुफ़ भाई पिछले कई सालों से बीमार थे, किसी को पहचान नहीं पाते थे. ऐसे वक़्त में सायरा भाभी ने सब छोड़कर उनकी दिन रात सेवा की है. उनके लिए दूसरा कुछ जीवन नहीं था. ऐसी औरत को मैं प्रणाम करती हूं और यूसुफ़ भाई की आत्मा को शान्ति मिले ये दुआ करती हूं.

यूसुफ़ भाई पिछले कई सालों से बिमार थे, किसीको पहचान नहीं पाते थे ऐसे वक़्त सायरा भाभीने सब छोड़कर उनकी दिन रात सेवा की है उनके लिए दूसरा कुछ जीवन नहीं था. ऐसी औरत को मैं प्रणाम करती हूँ और यूसुफ़ भाई कीं आत्मा को शान्ति मिले ये दुआ करती हूँ. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) July 7, 2021

दिलीप कुमार के घर पहुंचीं विद्या बालन-शबाना आजमी

विद्या बालन अपने पति संग दिलीप कुमार के घर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचीं.

विद्या बालन अपने पति के साथ

एक्ट्रेस शबाना आजमी दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचीं.

Dilip Kumar नहीं रहे, 98 साल की उम्र में हुआ ट्रेजेडी किंग का निधन

शबाना आजमी

घर पहुंचा दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर

इन तस्वीरों में दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर को उनके घर पर ले जाया जा रहा है. तस्वीरों में सायरा बानो समेत परिवार के करीबी लोग नजर आ रहे हैं. सांताक्रूज मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में आज शाम पांच बजे दिलीप कुमार को सुपुर्द-ए-ख़ाक किया जाएगा.

दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर

दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर

दिलीप कुमार को पीएम समेत सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

दिलीप कुमार के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसरा है. सेलेब्स दिलीप कुमार की श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सनी देओल जैसे बड़े सितारों ने ट्रेजडी किंग के निधन पर शोक व्यक्त किया है. पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर दुख जताया है.

आशिक मिजाज तो कभी मासूम मोहब्बत...दिलीप कुमार के सदाबहार रोमांटिक गाने



End Of An Era!

#DilipKumar Sahab!

You will always be missed 💔 pic.twitter.com/wYBdC29qzP — Sunny Deol (@iamsunnydeol) July 7, 2021

An Era comes to an END in the Indian Film Industry.Deeply Saddened by the passing of LEGEND #DilipKumar Saab. One of the GREATEST Actors India has ever produced,an Acting Institution & a National Treasure. Enthralled the world for several decades.May his soul Rest in Peace. pic.twitter.com/f5Wb7ATs6T — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 7, 2021

T 3958 - An institution has gone .. whenever the history of Indian Cinema will be written , it shall always be 'before Dilip Kumar, and after Dilip Kumar' ..

My duas for peace of his soul and the strength to the family to bear this loss .. 🤲🤲🤲

Deeply saddened .. 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 7, 2021

Dilip Kumar Ji will be remembered as a cinematic legend. He was blessed with unparalleled brilliance, due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. RIP. — Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2021

My heartfelt condolences to the family, friends & fans of Dilip Kumar ji.



His extraordinary contribution to Indian cinema will be remembered for generations to come. pic.twitter.com/H8NDxLU630 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 7, 2021

Shri Dilip Kumar ji was an outstanding actor, a true thespian who was well regarded by everyone for his exemplary contribution to the Indian film industry.



His performances in films like Ganga Jamuna touched a chord in millions of cinegoers. I’m Deeply anguished by his demise. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 7, 2021

Shared many moments with the legend...some very personal, some on stage. Yet, nothing really prepared me for his passing away. An institution, a timeless actor. Heartbroken.

Deepest condolences to Sairaji🙏🏼#DilipKumar pic.twitter.com/Il8qaMOOhf — Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 7, 2021

साए की तरह थामा दिलीप कुमार का हाथ, आज सायरा बानो से छूटा 55 साल का साथ



दिलीप कुमार की फिल्मोग्राफी

दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा प्रेमियों को एक से बढ़कर एक फिल्में दीं. 60 साल के लंबे करियर में उन्होंने 65 फिल्में की थीं. दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा और दूसरी फिल्म प्रतिमा फ्लॉप रही थी. उनकी एक्टिंग की आलोचना भी हुई. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग को गंभीरता से लेना शुरू किया था. उन्होंने हॉलीवुड एक्टर्स को देखना शुरू किया.

जब सायरा ने कहा था, अगर दिलीप साहब और मेरा बेटा होता, तो बिलकुल शाहरुख की तरह



उनकी तीसरी फिल्म मिलन बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई. उसी साल उनकी चौथी फिल्म जुगनू भी रिलीज हुई और बड़ी हिट बनकर सामने आई. दिलीप कुमार की यादगार फिल्मों में शहीद, मेला, नदिया के पार, बाबुल, फुटपाथ, देवदास, नया दौर, मुगल-ए-आजम, गंगा-जमुना, राम और श्याम, करमा रहीं. दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म किला थी, जो 1998 में आई थी.

जब दिलीप कुमार ने भरी अदालत में कहा था 'मैं मधुबाला से प्यार करता हूं'



कई सम्मानों से नवाजे गए थे दिलीप कुमार

दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा वे पद्म विभूषण, पद्म भूषण से भी नवाजे गए थे. उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज से नवाजा गया था. वे बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड पाने वाले पहले एक्टर थे. उन्होंने 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते थे.दिलीप कुमार 2000 से 2006 से राज्यसभा सांसद भी रहे थे.

मिसाल है दिलीप कुमार-सायरा बानो का प्यार

मधुबाला के बाद दिलीप कुमार की जिंदगी में उनकी हमसफर सायरा बानो ने दस्तक दी. दिलीप कुमार और सायरा बानो का प्यार एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है. लंबे वक्त से बीमार दिलीप कुमार में जान फूंकने वाली सायरा ही थी. ये सायरा का प्यार ही था जिसने दिलीप कुमार को कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला था. वे दिलीप कुमार से 22 साल छोटी हैं. सायरा दिलीप साहब को बेइंतहा पसंद करती थीं. दोनों ने शादी की. लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तानी महिला असमा से शादी की थी. लेकिन बाद में दिलीप कुमार को अपनी गलती की एहसास हुआ. 2 साल बाद असमा को तलाक देकर वे फिर से सायरा के साथ आ गए थे. बस इसके बाद वे हमेशा के लिए सायरा के होकर रहे थे.