'धुरंधर' की आंधी में कार्तिक आर्यन की फिल्म का बुरा हाल, रणवीर सिंह पर कसा तंज, बॉक्स ऑफिस सक्सेस से चिढ़े?

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर की आंधी में कई फिल्मों का सफाया हुआ है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरी' का भी बॉक्स ऑफिस पर यही हाल हुआ. धुरंधर को लेकर जनता का क्रेज ऐसा रहा कि कार्तिक की मूवी को थियेटर्स में ज्यादा दर्शक नहीं मिले. फिल्म को लेकर ना ही कोई बज दिखा. ना ही इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई वंडर किया. फिल्म ने 5 दिनों में 25 करोड़ के करीब बिजनेस किया है.

कार्तिक की पोस्ट वायरल

ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है. इस बीच कार्तिक के एक इंस्टा पोस्ट ने उन्हें सबकी नजरों में ला दिया है. सोमवार को स्क्रीनप्ले राइटर सौरभ भारत ने फिल्म की तारीफ में एक इंस्टा पोस्ट लिखा था. इसे कार्तिक ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर री-शेयर कर हार्ट इमोजी बनाया.

पोस्ट में लिखा है- हाइपर मैस्कुलिनिटी और टेस्टोस्टेरोन वाली एक्शन फिल्मों की दीवानगी के बीच कोई प्रोग्रेसिव और हल्की-फुल्की फिल्म बना रहा है. ये देखकर अच्छा लगा. ऐसा सिनेमा बनाने के लिए बधाई हो जो एंटरटेन भी करती है और समाज में एक गहरा बदलाव भी लाती है.

बॉक्स ऑफिस पर पिटी कार्तिक की फिल्म

कार्तिक के इस पोस्ट को री-शेयर करने को लेकर लोगों के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि एक्टर ने रणवीर की फिल्म की सक्सेस पर तंज कसा है. क्योंकि ये साफ है कि धुरंधर की सक्सेस से कार्तिक की मूवी को नुकसान हुआ है. अगर 'तू मेरी मैं तेरा...' का बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर से क्लैश नहीं होता, तो शायद फिल्म के आकड़े कुछ और होते. बीते एक इंटरव्यू में करण जौहर ने भी धुरंधर की सफलता पर हैरानी जताई है. उन्होंने ये तक कहा कि धुरंधर को देखकर उन्हें अपनी काबिलियत पर शक हो रहा है.

बात करें धुरंधर की तो, इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई नए रिकॉर्ड बना डाले हैं. ये इंडियन सिनेमा की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. मूवी ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ का आकंड़ा पार कर दिया है. इसने पठान और कल्कि 2898 AD के कलेक्शन को पछाड़ दिया है. वहीं कार्तिक की फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म में कार्तिक और अनन्या पांडे की जोड़ी बनी है. मूवी को समीर विद्वांस ने बनाया है.

