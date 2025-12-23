scorecardresearch
 
'धुरंधर' का सबसे कम कमाई वाला दिन भी 'पुष्पा 2' पर भारी... बना नया रिकॉर्ड, आज होंगे 600 करोड़ पार

'धुरंधर' की ताबड़तोड़ रफ्तार में पहला स्पीड-ब्रेकर आया है. अपने पूरे बॉक्स ऑफिस रन में, इस सोमवार को पहली बार इसका डेली कलेक्शन 20 करोड़ से नीचे गया है. लेकिन क्या 'धुरंधर' की रफ्तार कमजोर हो रही है? नहीं. ऐसा सोचना भी 'धुरंधर' की पावर को अंडरएस्टिमेट करना है.

X
'धुरंधर' चली 600 करोड़ पार (Photo: Screengrab)
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने रिलीज़ के बाद से थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटाई है. क्रेज़ ऐसा चला कि दूसरे हफ्ते से ही ये फिल्म डेली कलेक्शन के नए रिकॉर्ड बना रही है. बॉक्स ऑफिस पर तीसरे हफ्ते का सोमवार ‘धुरंधर’ के लिए पहला स्पीड ब्रेकर बना है. अब तक अविश्वसनीय परफॉर्मेंस देती आ रही ‘धुरंधर’ ने सोमवार को पहली बार 20 करोड़ से नीचे कलेक्शन किया है. मगर अभी भी इसकी कमाई उन तमाम बड़ी फिल्मों से बेहतर है, जो बॉक्स ऑफिस चार्ट्स में टॉप पर हैं.

धुरंधर’ की राह में पहला स्पीड ब्रेकर बना तीसरा सोमवार
रणवीर की फिल्म ने बीते वीकेंड ऑलमोस्ट 100 करोड़ का कलेक्शन करके ट्रेड के नियम ही बदल दिए. ये पहली फिल्म है, जिसने तीसरे हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ है. इसमें संडे को आए 40 करोड़ नेट कलेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहा.

पर अब ट्रेड रिपोर्ट्स के शुरुआती अनुमान कह रहे हैं कि सोमवार को ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर 16–17 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. पर क्या इसे कमजोर कलेक्शन कहा जाएगा? नहीं. क्योंकि फिल्मों को वीकेंड में शानदार जंप मिलना आम बात है. इसलिए मंडे कलेक्शन की तुलना शुक्रवार के कलेक्शन से की जाती है.

बीते शुक्रवार ‘धुरंधर’ ने 23.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. इसके मुकाबले सोमवार का कलेक्शन केवल 32% ही कम हुआ है. जबकि शुक्रवार से सोमवार के बीच कलेक्शन 50% गिरना तो स्टैंडर्ड माना जाता है. यानी सोमवार को ‘धुरंधर’ का कलेक्शन इसके अपने सेट किए हुए पैमाने पर, केवल थोड़ा सा कम हुआ है. लेकिन बाकी फिल्मों के मुकाबले ये अभी भी बहुत दमदार चल रही है.

‘धुरंधर’ ने किया तीसरे सोमवार बेस्ट कलेक्शन
हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म ‘पुष्पा 2’ के नाम तीसरे सोमवार सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड था. इसने अपने बॉक्स ऑफिस रन के तीसरे सोमवार को 11.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब ‘धुरंधर’ ने तीसरे सोमवार को इसे बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है.

‘छावा’, ‘स्त्री 2’, ‘गदर 2’ और ‘जवान’ जैसी बड़ी फिल्मों ने तीसरे सोमवार को 5 करोड़ से 7 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया था. ये बताता है कि ‘धुरंधर’ अभी भी कितनी मज़बूत बनी हुई है. ये अब तीसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है. ये सोमवार पहला दिन रहा, जब ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ से कम कलेक्शन किया है. इसने लगातार 17 दिन 20 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड बनाया है.

मंगलवार को बनेगी 2025 की टॉप फिल्म
सोमवार की कमाई ने ‘धुरंधर’ का टोटल नेट कलेक्शन 595 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचा दिया है. मंगलवार को इसका कलेक्शन बहुत कम भी हुआ, तो कम से कम 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर ही लेगा. और टोटल 605 करोड़ से ज्यादा होगा.

2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म ‘छावा’ है, जिसका नेट कलेक्शन 600 करोड़ था. मंगलवार को ‘धुरंधर’ विक्की कौशल की फिल्म से ‘साल की सबसे बड़ी फिल्म’ का टाइटल छीन लेगी. ये 600 करोड़ क्लब में 5वीं हिंदी फिल्म होगी.

600 करोड़ क्लब में सबसे तेज़ एंट्री ‘पुष्पा 2’ ने की थी, जिसे 13 दिन लगे थे. ‘धुरंधर’ ये कमाल 19वें दिन करेगी. अब यहां से ‘धुरंधर’ हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और जल्द ही सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी.

---- समाप्त ----
