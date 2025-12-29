'आदित्य धर ने किया इंडियन सिनेमा पर एहसान', बोली 'धुरंधर' एक्ट्रेस, बताया कैसे डायरेक्टर ने बदला ट्रेंड

आदित्य धर की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर नया कीर्तिमान रच चुकी है. ये बॉलीवुड की तरफ से पहली फिल्म बनी है, जिसने 700 करोड़ रुपयों का आंकड़ा पार किया है. इस फिल्म ने कई लोगों को फेमस कर दिया है. दर्शकों के बीच इसका हर एक किरदार हीरो और विलेन जितना पॉपुलर बन गया है.

'धुरंधर' से बढ़ी पॉपुलैरिटी, डायरेक्टर के बारे में क्या बोलीं एक्ट्रेस?

एक्ट्रेस सौम्या टंडन, जिन्हें जनता 'भाबीजी घर पर हैं' की गोरी मेम के नाम से जानती है, उन्होंने भी 'धुरंधर' में एक अहम रोल प्ले किया है. वो अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की पत्नी उल्फत बनी थीं. इस रोल में सौम्या की बड़ी तारीफ हो रही है. उनके और अक्षय के बीच की केमिस्ट्री खूब सुर्खियां भी बटोर रही है. अब एक्ट्रेस ने 'धुरंधर' की सक्सेस और इंडस्ट्री में इसके द्वारा लाए हुए बदलाव पर बात की है.

फरीदून शहरयर को दिए इंटरव्यू में सौम्या ने 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ की है. उनका कहना है कि आदित्य ने एक फॉर्मूला को तोड़ा है, जिसे तोड़ने से कई लोग घबरा रहे थे. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं सचमुच ये बात कहना चाहूंगी, इसलिए नहीं क्योंकि आदित्य ने मुझे फिल्म में कास्ट किया, जो मेरे लिए जिंदगी भर काफी स्पेशल चीज रहेगी.'

'लेकिन आदित्य ने इंडियन सिनेमा पर एक एहसान किया है. क्योंकि उनकी तरफ से एक दुर्लभ चीज सामने आई. जब हर इंसान फॉर्मूला के पीछे भाग रहा है, उन्हीं पांच चेहरों के पीछे पड़ा है, जो हम पहले ही देख चुके हैं. जो फॉर्मूला चल रहा है, उसी को चलाते रहेंगे तो कैसे नए आर्ट को बनाया जाएगा? तो वो धुरंधर में उनकी तरफ से दिखा और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में हमें और आदित्य धर जैसे लोग चाहिए. क्योंकि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की.'

क्यों बॉलीवुड के कास्टिंग प्रोसेस से नाराज सौम्या?

सौम्या ने आगे कहा, 'आदित्य ने अपनी स्टोरी के हिसाब से पूरी फिल्म बनाई और उसी पर पूरा ध्यान दिया. उसी के मुताबिक उन्होंने कास्टिंग की और फिल्म को बनाया. उन्होंने इंडस्ट्री के लिए इतनी बड़ी सर्विस की है, क्योंकि हमारे पास कोई तो उदाहरण है कि अच्छा कंटेंट हमेशा चलता है. आपको सिर्फ एक अच्छी कहानी बनानी है, बाकी सब अपने आप होगा.'

सौम्या ने इसी बातचीत में इंडस्ट्री के कास्टिंग प्रोसेस पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'जो सब लोग कहानी बनाते हैं कि ये चेहरा यहां से है, इस प्लेटफॉर्म से है. ऐसा कुछ नहीं होता. एक अच्छा एक्टर और बुरा एक्टर होता है. मुझे लोगों की ये बातें समझ ही नहीं आती. मुझे लगता है कि इनकी सोच कितनी छोटी है. लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब आप बहुत यूनीक और अच्छी कास्टिंग करते हैं, ये ना सोचते हुए कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, तभी शायद जादू होता है.'

एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि कैसे 'धुरंधर' में उन्हें कास्ट किया गया. सौम्या ने कहा कि उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का कॉल आया, जिन्होंने उन्हें उनका रोल बताया और साफ कहा कि ये छोटा रोल है, लेकिन इसे उन्हें आंख बंद करके कर लेना चाहिए. सौम्या ने बताया कि डायरेक्टर आदित्य धर ने भी उन्हें काफी अच्छे से ब्रीफ किया. बता दें कि सौम्या टंडन 'धुरंधर' के दूसरे पार्ट में भी नजर आएंगी. हालांकि उनका रोल कितना बड़ा रहेगा, ये देखना होगा. 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी.

