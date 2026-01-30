आखिरकार OTT पर रिलीज हुई 'धुरंधर', लेकिन फैंस संग हुआ धोखा! काटे 9 मिनट के सीन्स

थिएटर में जबरदस्त कामयाबी और बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये कमाने के बाद, 'धुरंधर' आखिरकार 30 जनवरी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई. फिल्म आधी रात को चुपचाप रिलीज हुई, जिसके बाद फैंस फिल्म को दोबारा देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर टूट पड़े. जिसकी वजह से खुलकर नाराजगी भी सामने आई.
जिन लोगों को सिनेमाघरों में इसे देखने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने भी तमिल और तेलुगू में डब की गई इस हिंदी फिल्म को देखा. हालांकि, फिल्म देखने वाले सभी लोग एक बड़े बदलाव से ज्यादा खुश नहीं थे.
सेंसर हुई फिल्म?
रात 12 बजे से स्ट्रीम हुई 'धुरंधर' देखते टाइम फैंस ने देखा कि फिल्म, जिसे 'ए' रेटिंग दी गई थी, असल में OTT पर रिलीज के लिए सेंसर की गई थी. ऐसे में फिल्म की स्ट्रीमिंग शुरू होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर ऑडियंस का गुस्सा देखने को मिला. जिसमें फैंस ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डायलॉग्स को म्यूट करने, गाली-गलौज वाली भाषा को सेंसर करने और फिल्म के कुल 9 मिनट काटने का आरोप लगाया.
एडिटिंग से गुस्साए आदित्य धर की फिल्म के फैंस ने अपने हैंडल पर कहा कि उन्हें थिएटर में रिलीज के बाद एक अनसेंसर्ड वर्जन की उम्मीद थी. कई यूजर्स ने 18 साल से ज्यादा उम्र वाले प्लेटफॉर्म पर एडल्ट फिल्म को सेंसर करने के लॉजिक पर भी सवाल उठाया.
फैंस ने क्या किया रिएक्ट?
एक यूजर ने लिखा, 'आप फिल्म को A सर्टिफिकेट देते हैं लेकिन आपने शब्दों को म्यूट/सेंसर कर दिया है! क्या हम 5 साल के बच्चे हैं या क्या? इस ऐप पर हर कोई 18 साल से ज्यादा का है, बहुत सारे कट और सेंसरशिप वाली फिल्म देखने का कोई मतलब नहीं है. आप बस फिल्म का नैचुरल रॉ वाइब छीन रहे हैं.
वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'अनसेंसर्ड नहीं है . ओटीटी पर भी सेंसरशिप लगा रखी है.' वहीं एक यूजर ने गुस्से में लिखा, 'आप लोगों से बहुत निराशा हुई. जब सब लोग बिना सेंसर वाला वर्जन उम्मीद कर रहे थे, तो आपने इसे सेंसर क्यों किया? A रेटेड फिल्म को सेंसर करना अपने आप में एक मजाक है, जबकि एनिमल और कबीर सिंह में कोई कट नहीं है.
'धुरंधर' कम रनटाइम के साथ रिलीज हुई
फैंस का यह गुस्सा सिर्फ म्यूट किए गए गाली-गलौज और दूसरे एडिटेड सीन्स तक ही सीमित नहीं था, कई लोगों ने यह भी बताया कि फिल्म का रनटाइम 9 मिनट कम कर दिया गया. ऑडियंस ने आरोप लगाया कि फिल्म के OTT वर्जन को लगभग 10 मिनट छोटा कर दिया गया. रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर सिनेमाघरों में लगभग 3 घंटे और 34 मिनट तक की थी, जबकि डिजिटल वर्जन लगभग 3 घंटे और 25 मिनट का है.
'धुरंधर' का OTT डेब्यू 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में फिल्म के रिलीज होने के 8 हफ्ते बाद हुआ है. डिजिटल रिलीज के बाद, मेकर्स अब 'धुरंधर पार्ट 2' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, जो 19 मार्च को रिलीज होने वाली है.