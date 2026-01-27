scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को अब घर पर बैठकर देख सकेंगे आप, इस दिन OTT पर होगी रिलीज

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों स्तर पर जबरदस्त सफलता हासिल की है. इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी. 'धुरंधर' ने भारत में लगभग 1000 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अब सभी को 'धुरंधर 2' का इंतजार है, जो 19 मार्च को रिलीज हो रही.

Advertisement
X
ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार है धुरंधर (Photo: Screengrab)
ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार है धुरंधर (Photo: Screengrab)

बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर सफलता पाने के बाद रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अब ओटीटी पर राज करने के लिए तैयार है. तमाम रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए, तो आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. , जो 5 दिसंबर 2025 को 'धुरंधर' सिनेमाघरों में आई थी. इसने भारत के साथ-साथ विदेशी बॉक्स ऑफिस पर खूब जलवा बिखेरा.

कब ओटीटी पर आएगी धुरंधर?

'धुरंधर' एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं. फिल्म भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल (आर माधवन) के पाकिस्तान से संचालित एक आतंकी नेटवर्क को खत्म करने वाले सीक्रेट ऑपरेशन की कहानी पर आधारित है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब ये फिल्म 30 जनवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है. हालांकि अभी तक 'धुरंधर' की ओटीटी रिलीज को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

सम्बंधित ख़बरें

Wait and look carefully from above
मुंबई में स्पॉट हुई शनाया कपूर
dhurandhar 2 three teasers certified by cbfc, here is how makers aim to use these different teasers
जल्द खत्म होगा Dhurandhar 2 के टीजर का इंतजार, पर क्या है तीन टीजर्स का राज?
shahid kapoor and disha patani in o romeo
'आशिकों की कॉलोनी' में दिशा पाटनी संग शाह‍िद कपूर, दिखी सिजलिंग केमिस्ट्री
border 2 tops all time monday, but coould not beat pathaan top republic day collection
सनी देओल की Border 2 ने मंडे को मचाया गदर, पर नहीं तोड़ पाई शाहरुख का ये रिकॉर्ड!
neena gupta, sanjay mishra
सस्पेंस-थ्रिलर से भरपूर है वध 2 का ट्रेलर, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

क्या है फिल्म की कहानी?

'धुरंधर' की कहानी हमजा अली मजहरी (रणवीर सिंह) नाम के एक रहस्यमयी भारतीय एजेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कराची के माफिया नेटवर्क में गहराई तक घुसपैठ करता है. हमजा का मकसद खुफिया जानकारी इकट्ठा कर आतंकी गतिविधियों को अंदर से खत्म करना है. यह फिल्म असल जिंदगी की घटनाओं जैसे IC-814 हाइजैक और 2001 संसद हमले से प्रेरित है.

Advertisement

फिल्म ने कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों स्तर पर जबरदस्त सफलता हासिल की. इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी. 'धुरंधर' ने भारत में लगभग 1000 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस भारी सफलता के बाद, अब सभी की नजरें फिल्म के सीक्वल 'धुरंधर 2' पर टिकी हैं. ये 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगा. याद रखने वाली बात ये भी है कि 'धुरंधर 2' की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म 'Toxic: A Fairy Tale For Grown-Ups' से होने वाली है. इसके अलावा उसी दिन साउथ एक्टर अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' भी रिलीज होगी. देखना होगा कि दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप कौन छोड़ता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    Advertisement