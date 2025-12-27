'धुरंधर' में आयशा खान के आगे फीकी पड़ी मशहूर एक्ट्रेस, ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी, बोली- दुख हुआ...

'धुरंधर' मूवी के 'शरारत' सॉन्ग का क्रेज फैन्स के सिर चढ़कर बोल रहा है. पार्टी हो या सोशल मीडिया हर जगह 'शरारत' गाने की धूम है. 'धुरंधर' के हिट गाने में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान हैं. गाने का हुक स्टेप इंस्टाग्राम रील्स पर वायरल हो गया है. कई लोग इसे साल का बेस्ट डांस नंबर बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहस छेड़ रहे हैं कि लाइमलाइट किसने चुराई - क्रिस्टल या आयशा.

और पढ़ें

ट्रोलिंग पर बोलीं क्रिस्टल

अब न्यूज18 शोशा को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्रिस्टल कहती हैं कि 'शरारत' को सेलिब्रेट करना चाहिए, जो महिलाओं को सेलिब्रेट करता है. जैसे वो, आयशा, जैस्मिन और मधुबंती. वो कहती हैं, 4 महिलाएं एक साथ आई हैं, ये 'शरारत' की बेस्ट बात है. ट्रोल्स कहते हैं, उसने उससे बेहतर किया, लेकिन बात ये नहीं है. किसे फर्क पड़ता है?

आगे वो कहती हैं कि सॉन्ग एंजॉय करो और मजे लो. ये दुख की बात है कि किसी की तारीफ करने के लिए दूसरे को नीचे खींचते हो. ऐसे लोगों के लिए मुझे दुख होता है. वो समझते नहीं कि हर किसी के अपने टैलेंट और स्ट्रगल्स हैं. हम सब साल दर साल मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं. ऐसे कमेंट्स से वो नहीं रुकने वालीं. मैंने खुद कई महिलाओं को ये कमेंट्स करते देखा. हम महिलाएं कम से कम एक-दूसरे को सपोर्ट तो करें. अगर सपोर्ट न कर सको तो चुप रहो. हम अपनी जिंदगी में एक मुकाम तक पहुंचे हैं, ऐसे कमेंट्स से पूरी रेस सालों पीछे चली जाती है.

Advertisement

आयशा की तारीफ

क्रिस्टल हमेशा सिस्टरहुड की बात करती हैं. वो कहती हैं, हमें एक-दूसरे को पुश करना और बिल्ड करना चाहिए. सपोर्टिव महिलाओं वाली दुनिया खूबसूरत है. जब मैंने आयशा और खुद को डांस करते और जैस्मिन-मधुबंती को गाते देखा, तो सोचा वाह, मुझे अपनी दुनिया पसंद है. क्रिस्टल ने आयशा की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि आयशा कमाल की थी. वो इतनी खूबसूरत है. इतनी अच्छी डांसर है. उसे शाइन करते देखना प्रोसेस का खूबसूरत हिस्सा था.

'शरारत' की खासियत ये भी है कि डांस नंबर होने के बावजूद महिलाओं को सेक्शुअलाइज नहीं करता. क्रिस्टल कहती हैं, जब महिलाएं आइटम सॉन्ग सेन्सुअली करती हैं तो मजा आता है. पता नहीं मैं कभी इतनी बोल्ड हो पाऊंगी. वो भी एस्थेटिकली शूट हो तो, अभी मेरे में हिम्मत नहीं. इसलिए खुश हूं कि ये वैसा ही बना.



---- समाप्त ----