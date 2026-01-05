‘धुरंधर’ का सुनामी मोड... पांचवें हफ्ते में तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड, खतरे में 'पुष्पा 2'

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ऐसी बॉक्स ऑफिस फोर्स बन चुकी है, जिसका कमजोर पड़ना फिलहाल तो नामुमकिन नजर आ रहा है. इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ 800 करोड़ नेट कलेक्शन के शिखर पर पहुंची. ये रिकॉर्ड बनाने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म है. ‘पुष्पा 2’ के बाद, ‘धुरंधर’ 800 करोड़ कलेक्शन करने वाली केवल दूसरी हिंदी फिल्म है. पूरे वीकेंड इसने फिर से जमकर भीड़ जुटाई. पांचवें हफ्ते में चल रही ‘धुरंधर’ ने पहले तीन दिनों में ही, पांचवें हफ्ते में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बना लिया है.

संडे को ‘धुरंधर’ का फन-डे

महीने भर के बॉक्स ऑफिस रन में ‘धुरंधर’ ने शुक्रवार को पहली बार 10 करोड़ से कम कलेक्शन किया. हालांकि इस दिन भी फिल्म ने सबसे बड़े डेली कलेक्शन का रिकॉर्ड अपने नाम किया. मगर शनिवार ‘धुरंधर’ के लिए बड़ा जंप लेकर आया. 30वें दिन 12.60 करोड़ कलेक्शन के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर दमदार बनी रही.

अब संडे की ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ‘धुरंधर’ ने 31वें दिन करीब 14 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. ये पांचवें वीकेंड और 31वें दिन किसी फिल्म का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है. 31 दिन में अब ‘धुरंधर’ का टोटल नेट कलेक्शन 820 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हो चुका है.

पांचवें हफ्ते में सबसे बड़ा कलेक्शन

2025 में ही विक्की कौशल की ‘छावा’ ने पांचवें वीकेंड में कुल 22 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. इस दमदार वीकेंड के दम पर ‘छावा’ ने पूरे हफ्ते में 31 करोड़ कलेक्शन के साथ, पांचवें हफ्ते में सबसे ज्यादा कलेक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया था. पांचवें हफ्ते में इसने सबसे बड़ी हिंदी फिल्म ‘पुष्पा 2’ से भी ज्यादा कमाई की थी.

अब ‘धुरंधर’ ने ‘छावा’ का रिकॉर्ड भी बड़े अंतर से तोड़ दिया है. पांचवें हफ्ते के पहले तीन दिनों (शुक्रवार+शनिवार+रविवार) में ही ‘धुरंधर’ ने करीब 36 करोड़ रुपये का टोटल नेट कलेक्शन किया है. सिर्फ तीन दिनों में ही इसने पांचवें हफ्ते में टॉप कलेक्शन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अब ‘धुरंधर’ पांचवें हफ्ते में 50 करोड़ कलेक्शन का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनने जा रही है.

ढहेगा 'पुष्पा 2' का किला

‘धुरंधर’ के निशाने पर अब ‘पुष्पा 2’ का ऑल टाइम रिकॉर्ड है. अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ 830 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ आज भी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म है. मगर ‘धुरंधर’ की रफ्तार देखते हुए कहा जा सकता है कि ये ‘पुष्पा 2’ के 8 हफ्तों की कमाई 830 करोड़ को, पांचवां हफ्ता पूरा होने से पहले ही पार कर लेगी. पहले ही एपिक ब्लॉकबस्टर बन चुकी ‘धुरंधर’, आने वाले 2–3 दिनों में ऑल टाइम सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनने वाली है.

