'धुरंधर' के धुआंधार 5 हफ्ते, बनाया एक और नया रिकॉर्ड, 900 करोड़ के लिए तैयार!

पांच हफ्ते पूरे होने के बाद भी ‘धुरंधर’ की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही. पांच दमदार हफ्तों में 840 करोड़ के टोटल कलेक्शन के साथ रणवीर सिंह की फिल्म अब सीधे 900 क्लब की ओर बढ़ रही है. ‘धुरंधर’ सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही, नए बॉक्स ऑफिस मानक गढ़ रही है.

'धुरंधर' का मिशन 900 करोड़ (Photo: Screengrab)
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ मेकर्स के लिए नोट छापने की मशीन बन गई है. दिसंबर की शुरुआत में आई ‘धुरंधर’ अभी भी स्लो होने के मूड में नहीं है. सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी ये फिल्म अभी और रिकॉर्ड्स बनाने के मूड में है. गुरुवार को ‘धुरंधर’ ने थिएटर्स में पांच हफ्ते पूरे कर लिए और एक बार फिर से इसने एक नया रिकॉर्ड बना डाला है. ‘धुरंधर’ अपने शानदार रिकॉर्ड्स को उस लेवल पर पहुंचाने में लगी है, जहां कोई उसकी बराबरी न कर सके.

पांचवें हफ्ते में ‘धुरंधर’ का नया रिकॉर्ड 
‘धुरंधर’ ने पांचवें वीकेंड में 36 करोड़ कलेक्शन के साथ हफ्ते की दमदार शुरुआत की थी. सोमवार से शुरू हुए वर्किंग डेज ने भी इसकी रफ्तार पर कुछ असर नहीं किया है. मंगलवार को ‘पुष्पा 2’ से आगे निकलते हुए ‘धुरंधर’ ने सबसे बड़ी हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया. बुधवार का कलेक्शन भी मंगलवार से कुछ खास नीचे नहीं गया और डेली कलेक्शन अभी भी 5 करोड़ के आसपास बना हुआ है.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि पांचवां हफ्ता शानदार तरीके से खत्म करते हुए ‘धुरंधर’ ने 4 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है. यानी पांचवें हफ्ते में 56 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ ‘धुरंधर’ ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. इससे पहले ‘छावा’ ने पांचवें हफ्ते में 31 करोड़ कलेक्शन किया था. अब 35 दिनों में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 840 करोड़ से ज्यादा हो गया है.

900 करोड़ क्लब के दरवाजे खोलेगी ‘धुरंधर’
शुक्रवार से थिएटर्स में ‘धुरंधर’ का छठा हफ्ता शुरू होगा. वीकेंड में रणवीर की फिल्म एक बार फिर से सॉलिड जंप के लिए तैयार नजर आ रही है. अनुमान है कि इस वीकेंड में ‘धुरंधर’ 20 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने वाली है. इससे छठे हफ्ते में एक बार फिर से 40 करोड़ के करीब कलेक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा.

बॉलीवुड की अगली बड़ी रिलीज ‘बॉर्डर 2’ में अभी अच्छा-खासा समय बाकी है. ऐसे में ‘धुरंधर’ के पास बॉक्स ऑफिस पर डटकर खड़े रहने के लिए कम से कम दो हफ्ते और हैं. इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दो हफ्तों में ‘धुरंधर’ 900 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर सकती है.

बॉलीवुड के लिए 700 करोड़ और 800 करोड़ क्लब की शुरुआत ‘धुरंधर’ ने ही की है. आने वाले दिनों का अनुमान कहता है कि ये अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए 900 करोड़ क्लब के दरवाजे भी खोलने वाली है. मार्च में ‘धुरंधर 2’ भी रिलीज होनी है. माना जा रहा है कि ‘धुरंधर’ के रिकॉर्ड सिर्फ इसका सीक्वल ही तोड़ सकता है.

