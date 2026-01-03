‘धुरंधर’ इतिहास रचने के लिए तैयार… 800 करोड़ पार ले जाएगा शनिवार

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को रिलीज हुए ऑलमोस्ट एक महीना होने जा रहा है. लेकिन नया साल जैसे इस फिल्म के लिए नई एनर्जी लेकर आया है. शुक्रवार से थिएटर्स में ‘धुरंधर’ का पांचवां हफ्ता शुरू हो गया. न्यू ईयर की छुट्टी के बाद, शुक्रवार साल का पहला वर्किंग डे था. इसका असर फिल्म के कलेक्शन पर दिखा जरूर, मगर ‘धुरंधर’ ने पांचवें शुक्रवार को भी सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया.
‘धुरंधर’ पहली बार 10 करोड़ से चूकी
लगातार 28 दिन डबल डिजिट कलेक्शन करने के बाद, शुक्रवार को पहली बार ‘धुरंधर’ ने 10 करोड़ से कम कलेक्शन किया. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि 29वें दिन इसका कलेक्शन 9 करोड़ से थोड़ा ज्यादा रहा. गुरुवार के 17.60 करोड़ के मुकाबले शुक्रवार का कलेक्शन करीब 40% गिर गया. लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि न्यू ईयर पर थिएटर्स में जनता खूब पहुंचती है. वर्किंग डे पर गिरावट आना नेचुरल है.
शुक्रवार को भी ‘धुरंधर’ का कलेक्शन रिकॉर्डतोड़ रहा. 29वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म इतना कलेक्शन नहीं कर सकी है. ‘धुरंधर’ ने पांचवें शुक्रवार को सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड भी बनाया है. यानी 'धुरंधर' सिर्फ अपने स्टैन्डर्ड पर स्लो पड़ी है. बाकी फिल्मों की तुलना में ये अभी भी बहुत तगड़ी बनी हुई है. 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार दमदार एक महीना पूरा करने जा रही है.
शनिवार को 800 करोड़ पार
29वें दिन की कमाई ने ‘धुरंधर’ का टोटल नेट कलेक्शन 794 करोड़ तक पहुंचा दिया है. शनिवार और रविवार से कलेक्शन में फिर बड़ा जंप आने की उम्मीद है. इतना लगभग तय दिख रहा है कि ‘धुरंधर’ शनिवार को फिर से डबल डिजिट में कलेक्शन करेगी.
यानी 30वें दिन ‘धुरंधर’ का कलेक्शन 800 करोड़ पार पहुंच जाएगा. इस आंकड़े तक पहुंचने वाली ये बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी. अभी तक केवल एक हिंदी फिल्म ने 800 करोड़ का लैंडमार्क पार किया है— तेलुगू इंडस्ट्री में बनी अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’. इसे 800 करोड़ तक पहुंचने में 30 दिन लगे थे.
‘धुरंधर’ भी इतने ही दिनों में 800 करोड़ पर करेगी. ‘पुष्पा 2’ 830 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ हिंदी में सबसे बड़ी फिल्म थी. अब ‘धुरंधर’ इसे पीछे छोड़ने के रास्ते पर है. जैसा ट्रेंड है, ‘धुरंधर’ अभी कम से कम दो हफ्ते और दर्शक जुटाती रहेगी. देखना दिलचस्प होगा कि रणवीर की फिल्म 850 करोड़ से कितना आगे जाती है. क्या 900 करोड़ का भी चांस है? ये तो वक्त ही बताएगा!