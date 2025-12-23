20 साल का संघर्ष, 2 फिल्में और 1200 करोड़! 'धोखे' खाकर भी आदित्य धर ने नहीं मानी हार

आदित्य धर की धुरंधर ने उन्हें बॉलीवुड का धुरंधर बना दिया है. वो आज के समय के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले फिल्ममेकर्स में से एक हैं. तकरीबन 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद आदित्य ने ये मुकाम हासिल किया है. हालांकि बतौर डायरेक्टर आदित्य ने साल 2019 में 'उरी' से ही डेब्यू किया था. इसके 6 साल बाद 2025 में अपनी दूसरी फिल्म बनाई. उनकी इन दोनों फिल्मों ने मिलकर दुनियाभर में 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

धुरंधर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. लेकिन, आदित्य का यहां तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा.

बॉलीवुड में धोखा और संघर्ष

आदित्य ने अपने पुराने इंटरव्यूज में मिले धोखे का जिक्र किया है. वो बता चुके हैं कि कैसे उन्होंने बार-बार गिरकर फिर उठने की कोशिश की. उन्होंने हर बार धोखे मिलने के बावजूद हार नहीं मानी. आदित्य ने अपने डेब्यू के लिए 6 साल इंतजार किया, तब जाकर वो अपना सपना साकार कर पाए.

रॉबिन भट्ट के साथ एक पुराने इंटरव्यू में आदित्य धर ने अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा- मैं बहुत ज्यादा डिस्लेक्सिक था, मैं पढ़ नहीं पाता था. पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन थिएटर और ड्रामा में मेरी बहुत दिलचस्पी थी. अपने डेब्यू में हुई देरी को लेकर उन्होंने बताया- मेरा डेब्यू पहले 2013 में होना था, फिर 2016 में कोशिश की, लेकिन आखिरकार 2019 में ही हो पाया.

आदित्य धर के मुताबिक, इसकी सबसे बड़ी वजह थी बार-बार मिला धोखा. उन्होंने कहा- मुझे कई बार धोखा मिला. लोगों ने मेरी स्क्रिप्ट चुरा ली और उन्हीं स्क्रिप्ट्स से 100 करोड़ की फिल्में बना लीं. कई बार मैं हार मानने वाला था, लेकिन रॉबिन भट्ट और प्रियदर्शन ने मुझे हौसला दिया. मेरे बड़े भाई ने भी मेरा पूरा साथ दिया.

‘उरी’ ने बदल दी किस्मत

आदित्य धर ने बताया कि सपोर्ट मिलने के बावजूद उनके कई प्रोजेक्ट्स आखिरी वक्त पर बंद हो जाते थे. वो बता चुके हैं कि- कई बार शूटिंग से सिर्फ 15 दिन पहले मेरी फिल्में बंद कर दी जाती थीं.

फिर आई ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’, जिसने उनकी जिंदगी रातों-रात बदल दी. साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में 358 करोड़ रुपये की कमाई की और एक्टर विक्की कौशल के करियर को भी नई ऊंचाई दी. दिलचस्प बात ये है कि आदित्य धर ने ‘उरी’ को एक संयोग बताया.

फवाद खान और धर्मा की अधूरी फिल्म

आदित्य धर ने बताया था कि- 2016 में ‘रात बाकी’ नाम की एक फिल्म बना रहा था, जिसमें कैटरीना कैफ और फवाद खान लीड रोल में थे. इस फिल्म को धर्मा प्रोड्यूस कर रहा था. उसी साल उरी अटैक हुआ और धर्मा ऑफिस पर पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद करण जौहर को ऐलान करना पड़ा कि वो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे.

‘उरी’ से मिली पत्नी यामी गौतम

उन्होंने आगे बताया- इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आई, जिससे मुझे नई फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली. मैंने बहुत रिसर्च की, कई लोगों से बातचीत की और मेरी सारी बचत इसी में लग गई. रिसर्च में 6 महीने लग गए. फिर मुझे पता चला कि कोई और भी इस विषय पर फिल्म बना रहा है. मैं अपने कमरे में बंद हो गया और 12 दिनों में पूरी स्क्रिप्ट लिख दी.

आखिरकार फिल्म को सपोर्ट मिला और जब रॉनी स्क्रूवाला ने फ्लाइट में स्क्रिप्ट पढ़ी, तो तुरंत फिल्म को हरी झंडी मिल गई. ‘उरी’ ने आदित्य धर को प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल खुशी भी दी, क्योंकि इसी फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात एक्ट्रेस यामी गौतम से हुई. दोनों ने साल 2021 में शादी कर ली.

धुरंधर की रिकॉर्डतोड़ सफलता

इसके बाद आदित्य यहीं नहीं रुके उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर B62 स्टूडियोज की शुरुआत की, जिसके बैनर तले ‘आर्टिकल 370’ और ‘बारामुल्ला’ जैसी फिल्में बनीं. ‘आर्टिकल 370’ का बजट करीब 20 करोड़ रुपये था और इसने 105 करोड़ रुपये की कमाई की. ‘बारामुल्ला’ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली.

B62 स्टूडियोज की ताजा फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च को रिलीज होने वाला है. ‘धुरंधर’ ने दुनियाभर में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और जल्द ही ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़कर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने वाली है.

नेट वर्थ और लग्जरी लाइफ

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, आदित्य धर और यामी गौतम की कुल नेट वर्थ 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है. आदित्य एक फिल्म के लिए करीब 8–10 करोड़ रुपये फीस लेते हैं. इस कपल के पास बांद्रा में लग्जरी घर, चंडीगढ़ में डुप्लेक्स और हिमाचल प्रदेश में पैतृक घर है. इसके अलावा उनके पास BMW, Audi Q7 और Audi A4 जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं. बार-बार असफलताओं और धोखे से गुजरकर आदित्य धर ने जो मुकाम हासिल किया है, वो सच में काबिल-ए-तारीफ है.

