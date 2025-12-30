scorecardresearch
 
'धुरंधर' का चौथा सोमवार हर बड़ी फिल्म से दमदार, तेजी से चली 800 करोड़ पार

'धुरंधर' ने वीकेंड में तो धुआंधार कलेक्शन किया ही था. सोमवार को फिर से इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. चौथे सोमवार सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड अब 'धुरंधर' के नाम है. 'धुरंधर' अब 'पुष्पा 2' का हर रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है.

'धुरंधर' जल्द होगी 800 करोड़ पार (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ अब हर दिन नए कमाल करने लगी है. रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ ने वीकेंड में तो जमकर भीड़ जुटाई ही, लेकिन वर्किंग डेज की शुरुआत भी फिल्म ने धुआंधार तरीके से की है. चौथे सोमवार को ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर रिकॉर्ड बना दिया है. कोई बड़ी फिल्म चौथे सोमवार को इतना कलेक्शन नहीं कर सकी है, जितना ‘धुरंधर’ ने किया है.

धुरंधर’ का हर दिन दमदार
वीकेंड में ‘धुरंधर’ ने ऑलमोस्ट 62 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इस कलेक्शन के साथ इसने चौथे वीकेंड में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया. बड़ी बात ये रही कि चौथे हफ्ते के पहले तीन दिनों में ही ये चौथे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई.

वीकेंड में भौकाल बनाना तो फिर भी बड़ी फिल्मों का ट्रेंड होता है. टेस्ट होता है वर्किंग डेज में. ‘धुरंधर’ ने सोमवार को भी अपना दम साबित किया. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि बॉक्स ऑफिस रन के 25वें दिन ‘धुरंधर’ ने 11–12 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. फिल्म ने आखिरी वर्किंग डे पिछले शुक्रवार को देखा था और उस दिन कलेक्शन 15 करोड़ रुपये था. शुक्रवार के मुकाबले सोमवार को कलेक्शन में आई मामूली कमी इस बात का इशारा है कि ये अभी भी थिएटर्स में खूब भीड़ जुटा रही है.

800 करोड़ की तैयारी में ‘धुरंधर’
तगड़े वीकेंड कलेक्शन के बाद ‘धुरंधर’ का टोटल नेट कलेक्शन 730 करोड़ रुपये हो गया था. सोमवार के कलेक्शन ने इसका टोटल 742 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया है. मंगलवार को ‘धुरंधर’ का नेट कलेक्शन 750 करोड़ का शानदार लैंडमार्क पार करने वाला है.

800 करोड़ क्लब की रेस में ‘धुरंधर’ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है— अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा 2’ से भी तेज, जो अभी तक हिंदी में सबसे बड़ी फिल्म है. इसने कुल 830 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. ‘पुष्पा 2’ ने 30 दिनों में 800 करोड़ नेट कलेक्शन का लैंडमार्क पार किया था. चार हफ्तों में ‘पुष्पा 2’ का टोटल नेट कलेक्शन 798 करोड़ रुपये था.

गुरुवार को ‘धुरंधर’ का चौथा हफ्ता पूरा होगा. लेकिन बुधवार को 31 दिसंबर और गुरुवार को न्यू ईयर है. इन दोनों दिन ‘धुरंधर’ का कलेक्शन सोमवार–मंगलवार से ज्यादा होगा. अनुमान लगाया जा सकता है कि गुरुवार तक ‘धुरंधर’ का नेट कलेक्शन 780 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

शुक्रवार से इसे नए वीकेंड का साथ मिलेगा और वीकेंड में कलेक्शन फिर सॉलिड जंप लेगा. अनुमान है कि आने वाले शनिवार को, यानी लगभग 30 ही दिन में, ‘धुरंधर’ भी बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. अब ये लगभग तय नजर आ रहा है कि ‘धुरंधर’ जल्द ही ‘पुष्पा 2’ का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

---- समाप्त ----
