Dhurandhar Box Office: रणवीर की फिल्म ने मंडे को दिखाया दम, 5 दिन में 150 करोड़ के लिए रेडी

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का क्रेज थिएटर्स में जमकर नजर आ रहा है. फिल्म के लिए ऐसी भीड़ जुटी कि वीकेंड के तीन दिनों में ही इसने बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी लगा डाली. लेकिन हर फिल्म का असली टेस्ट मंडे को होता है. जब कामकाजी हफ्ता शुरू होता है तो थिएटर्स में भीड़ घटने लगती है. तब वही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टिक पाती हैं जिनके लिए जनता फुल मूड में रहती है कि 'ये तो देखनी ही देखनी है!' इसी क्रेज के दम पर 'धुरंधर' ने तगड़ा मंडे कलेक्शन किया है, जो शुक्रवार से बहुत कम नहीं है.

और पढ़ें

'धुरंधर' का मंडे कलेक्शन

वीकेंड में ही 106 करोड़ कमाकर आ रही 'धुरंधर' के लिए मंडे की एडवांस बुकिंग भी तगड़ी थी. सुबह के शोज से ही दिखने लगा कि मंडे को भी फिल्म की पकड़ बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी बनी रहेगी. अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' ने 24 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया है.

ये फिल्म के ओपनिंग कलेक्शन से बहुत कम नहीं है. शुक्रवार को फिल्म ने 28.60 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. यानी ओपनिंग कलेक्शन के मुकाबले, मंडे कलेक्शन लगभग 15 % ही कम है. ये बताता है कि दर्शकों में फिल्म का क्रेज कितना तगड़ा चल रहा है.

मंगलवार को 150 करोड़ होंगे पार

'धुरंधर' का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4 दिन में 130 करोड़ तक पहुंच चुका है. मंगलवार को थिएटर्स में टिकटों पर खास डिस्काउंट रहता है. इस दिन अक्सर टिकटों की कीमत 99 रुपये से 149 रुपये तक रहती है. सस्ते टिकट होने से प्रति टिकट कमाई तो कम होती है, लेकिन दर्शकों की गिनती में तगड़ा उछाल आता है.

Advertisement

वीकेंड में टिकटों के महंगे दाम देखते हुए, कई लोग तो प्लान फिल्म देखने का प्लान ही मंगलवार का बनाते हैं. इसीलिए सोमवार के मुकाबले मंगलवार को कमाई ज्यादा भी नजर आती है. 'धुरंधर' का क्रेज कहता है कि अगर ये मंगलवार को, शुक्रवार के बराबर या उससे ज्यादा कलेक्शन भी कर ले तो हैरानी नहीं होगी. यानी मंगलवार के कलेक्शन से ये 5 दिन में 150 करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार कर जाएगी.

जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ 'धुरंधर' को मिल रहा है, वो बताता है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जल्दी स्लो नहीं पड़ने वाली. अभी 'अवतार 3' और कार्तिक आर्यन की लव स्टोरी 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को रिलीज होने में अच्छा खासा वक्त है. उससे पहले 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर एक तगड़ा टोटल खड़ा कर देगी.

---- समाप्त ----