Dhurandhar Box Office: रणवीर की 'धुरंधर' ने दूसरे दिन दिखाया दम, पहुंची 50 करोड़ पार, वीकेंड में सेंचुरी का चांस

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने पहले दिन तो थिएटर्स में कमाल किया ही था. दूसरे दिन फिल्म ने अपना दम दिखाया है. दो दिन का टोटल 50 करोड़ से ज्यादा हो गया है. अब ओपनिंग वीकेंड में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी मारने के लिए तैयार नजर या रही है.

'धुरंधर' ने दो दिन में बॉक्स ऑफिस पर लगाई हाफ सेंचुरी (Photo: Screengrab)
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने शुक्रवार को थिएटर्स में जो धमाका किया, वो शनिवार को और तेजी से गूंजा. तगड़ी ओपनिंग के बाद दूसरे दिन फिल्म ने सॉलिड जंप लिया. सॉलिड रिव्यूज और तगड़े वर्ड ऑफ माउथ के दम पर फिल्म ने दो दिन में ही हाफ-सेंचुरी लगा ली है. 

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
शुक्रवार को रणवीर की फिल्म ने 28.60 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये इस साल का तीसरा सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन है. रिलीज से पहले बने माहौल ने दमदार शुरुआत तो दिलाई. मगर  दूसरे दिन की ग्रोथ से तय होना था कि फिल्म का भविष्य क्या होगा. 

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बताते हैं कि 'धुरंधर' ने दूसरे दिन 33 करोड़ से 35 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया है. यानी दूसरे दिन ही इसे करीब 20% का जंप मिला है. दो दिन में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा पीछे छोड़ दिया है. 'धुरंधर' ने करीब 62 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन कर डाला है. 

3 दिन में 100 करोड़ का चांस
'धुरंधर' के रिव्यूज अधिकतर पॉजिटिव ही हैं. जनता सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रही. हीरो रणवीर सिंह से लेकर, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और राकेश बेदी की परफॉरमेंस को खूब सराहा जा रहा है. ये तारीफें और अच्छे रिव्यूज संडे को भी 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर जंप दिलाएंगे. 

Advertisement

शनिवार के मुकाबले फिल्मों को संडे के दिन थोड़ी छोटी जंप मिलती है. अगर संडे 'धुरंधर' के लिए 12% भी जंप लेकर आया, तो पूरा चांस है कि तीसरे दिन का कलेक्शन 38 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है. यानी 'धुरंधर' के पास पहले वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी लगाने का भी पूरा चांस है. 

इस साल ये कमाल अभी तक सिर्फ दो फिल्मों ने किया है. विक्की कौशल की 'छावा' और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2'. वीकेंड में सेंचुरी लगाने वाली 'धुरंधर', इस साल की तीसरी फिल्म बन सकती है. डायरेक्टर आदित्य धर 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (2019) के बाद एक और बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट देने के लिए तैयार हैं. 

रणवीर सिंह ने 2018 में 300 करोड़ वाली ब्लॉकबस्टर 'पद्मावत' और 200 करोड़ वाली सुपरहिट 'सिम्बा' डिलीवर की थीं. इसके बाद से उन्हें ऐसी तगड़ी हिट नहीं मिली है. 'धुरंधर' से उनका 7 साल लंबा इंतजार भी खत्म होने वाला है.

