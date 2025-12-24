'धुरंधर' की ऐतिहासिक रफ्तार, 'जवान' से भी तेज 600 करोड़ पार... सिर्फ 19 दिन में बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का क्रेज पहले दिन से ही जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस क्रेज ने ‘धुरंधर’ को अल्टिमेट हाइट पर पहुंचा दिया है. मंगलवार को शानदार कलेक्शन के साथ ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अब ‘धुरंधर’ 2025 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है. सिर्फ एक-दो दिन की बात है और ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी ऑल टाइम हिट भी बन जाएगी.
‘धुरंधर’ के लिए मंगल दिन बना मंगलवार
बीते वीकेंड में एक बार फिर ऑलमोस्ट 100 करोड़ कलेक्शन के साथ ‘धुरंधर’ ने अपना जोर दिखाया था. सोमवार को स्लो पड़ने के अनुमानों को धता बताते हुए ‘धुरंधर’ ने 19.70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इस दमदार कमाई से फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 598.90 करोड़ हो गया था.
अब ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बता रहे हैं कि ‘धुरंधर’ ने 19वें दिन 18–19 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया है. इतिहास में किसी भी फिल्म ने, कभी तीसरे मंगलवार को इतना कलेक्शन नहीं किया. इससे पहले तीसरे सोमवार को सबसे बड़ा कलेक्शन करने वाली फिल्म अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ थी, जिसका कलेक्शन 11.50 करोड़ था. 19वें दिन सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी ‘पुष्पा 2’ ही थी. अब इन सारे रिकॉर्ड्स पर ‘धुरंधर’ का नाम लिख चुका है.
19वें दिन के कलेक्शन से ‘धुरंधर’ ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार करने की फॉर्मैलिटी पूरी कर दी है. अब इसका कुल नेट कलेक्शन 616 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. ‘छावा’ के नेट कलेक्शन 600.10 करोड़ को पीछे छोड़ते हुए अब ‘धुरंधर’ 2025 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है.
सबसे तेज़ 600 करोड़
नेट कलेक्शन के मामले में बॉलीवुड की सबसे बड़ी ऑल टाइम हिट ब्लॉकबस्टर शाहरुख खान की ‘जवान’ है. 643 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन करने वाली इस फिल्म ने 25 दिन में 600 करोड़ का आंकड़ा पार किया था. अब सिर्फ 19 दिनों में ‘धुरंधर’ सबसे तेज़ 600 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है. ये साबित करता है कि ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है.
पिछले साल 600 करोड़ क्लब में पहुंची ‘स्त्री 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 627 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. बुधवार की कमाई से ‘धुरंधर’ इसे भी पीछे छोड़ देगी. गुरुवार को ये ‘जवान’ से आगे निकल जाएगी. यानी मात्र 21 दिनों में ‘धुरंधर’ बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है.
मगर अभी भी हिंदी में सबसे बड़ा नेट कलेक्शन 830 करोड़ ‘पुष्पा 2’ के नाम है. ‘धुरंधर’ के सामने अभी क्रिसमस का वीकेंड है और न्यू ईयर भी इसे बूस्ट देगा. देखना है कि ‘धुरंधर’ हिंदी में ‘पुष्पा 2’ को पछाड़ पाती है या नहीं.