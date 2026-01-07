scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'2 बार खाना-10 घंटे नींद', 50 की उम्र में ऐसे फिट रहते हैं धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना

50 साल की उम्र में भी धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना अपनी फिटनेस और स्वैग से फैंस को क्रेजी कर रहे हैं. मगर अक्षय फिट रहने के लिए क्या करते हैं और क्या खाते हैं? इन सवालों का जवाब अब खुद एक्टर ने दे दिया है...

Advertisement
X
अक्षय खन्ना कैसे रखते हैं खुद को फिट? (Credit: Insagram/smriti.schauhan)
अक्षय खन्ना कैसे रखते हैं खुद को फिट? (Credit: Insagram/smriti.schauhan)

'धुरंधर' फिल्म जबसे रिलीज हुई है, तब से अक्षय खन्ना लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं. फिल्म में जिस तरह उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया है, वो हर किसी के दिल-दिमाग में छप गया है. अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग के साथ उनकी फिटनेस ने भी लोगों को क्रेजी कर दिया है. अब 50 साल के अक्षय खन्ना ने अपना फिटनेस सीक्रेट बताया है. एक्टर ने अपनी रोजाना की रूटीन भी फैंस संग शेयर की है तो आइए जानते हैं कि 'धुरंधर के रहमान डकैत' अपना दिन कैसे बिताते हैं. 

कैसा है अक्षय खन्ना का डाइट प्लान?

बॉलीवुड हंगामा संग बातचीत में अपना फिटनेस सीक्रेट बताते हुए अक्षय खन्ना ने बताया कि वो दिनभर में सिर्फ दो बार ही खाते हैं. एक्टर बोले- जहां तक मुझे याद है और आज भी मैं कभी नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट नहीं करता. मैं सीधा दोपहर में लंच करता हूं और फिर रात में डिनर. लंच और डिनर के बीच भी मैं कुछ नहीं खाता. यहां तक कि एक सैंडविच या बिस्किट भी नहीं. 

सम्बंधित ख़बरें

Ranveer Singh leads Ranbir kapoor in Box office comparisons after Dhurandhar all time record
रणवीर सिंह वर्सेज रणबीर कपूर... कौन है बॉक्स ऑफिस का ज्यादा बड़ा धुरंधर?
ranveer singh's dhurandhar is now biggest all time hindi film beating pushpa 2's 830 crores net collection
'धुरंधर' ने 'पुष्पा' को भी झुकाया! रणवीर सिंह ने लौटाया बॉलीवुड का खोया हुआ ताज
Sanjay dutt fun with paps asked to drink along reveals Varinder chawla
संजू हजारी: बॉक्स ऑफ‍िस के असली बादशाह हैं संजय दत्त, 3 फ‍िल्में 1000 करोड़ पार
dhurandhar director aditya dhar visit mata baglamukhi temple
'धुरंधर' की धूम, पत्नी यामी संग मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे आदित्य धर, ल‍िया आशीर्वाद
Ranveer Singh Akshaye Khanna in Dhurandhar
'अक्षय रहते थे दूर, रणवीर ने माना दोस्त', बोला 'धुरंधर' एक्टर, दोनों एक्टर्स पर कहा ये

अक्षय ने कहा कि वो अपनी डाइट का काफी ध्यान रखते हैं. लेकिन वो कभी भी अपनी शाम की चाय मिस नहीं करते हैं. एक्टर बोले- शाम के वक्त मैं सिर्फ एक कप चाय लेता हूं और उतना काफी होता है. 

खाने में ये चीजें खाते हैं अक्षय

अक्षय खन्ना ने ये भी बताया कि वो ज्यादा फैंसी खाना नहीं खाते है, बल्कि अपनी डाइट को सिंपल और बैलेंस ही रखते हैं. एक्टर ने अपना डाइट प्लान शेयर करते हुए कहा- लंच में मैं ज्यादातर दाल-चावल खाता हूं. साथ में कोई एक सब्जी और चिकन या फिश या फिर कोई नॉन-वेज डिश लेता हूं.  

Advertisement

'मैं रात में ज्यादातर किसी भी सब्जी के साथ रोटी खाता हूं और एक चिकन की डिश लेता हूं. ज्यादातर मैं यही खाता हूं.' अक्षय ने आगे बताया कि शूटिंग के वक्त भी उनकी डाइट सेम रहती है. उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी 10 घंटे की नींद पूरी करते हैं. 

धुरंधर की बात करें तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. फिल्म ने 33 दिनों में करीब 831 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में अक्षय खन्ना के अलावा रणवीर सिंह, संजय दत्त जैसे स्टार्स भी हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement