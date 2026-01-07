'2 बार खाना-10 घंटे नींद', 50 की उम्र में ऐसे फिट रहते हैं धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना

'धुरंधर' फिल्म जबसे रिलीज हुई है, तब से अक्षय खन्ना लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं. फिल्म में जिस तरह उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया है, वो हर किसी के दिल-दिमाग में छप गया है. अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग के साथ उनकी फिटनेस ने भी लोगों को क्रेजी कर दिया है. अब 50 साल के अक्षय खन्ना ने अपना फिटनेस सीक्रेट बताया है. एक्टर ने अपनी रोजाना की रूटीन भी फैंस संग शेयर की है तो आइए जानते हैं कि 'धुरंधर के रहमान डकैत' अपना दिन कैसे बिताते हैं.

कैसा है अक्षय खन्ना का डाइट प्लान?

बॉलीवुड हंगामा संग बातचीत में अपना फिटनेस सीक्रेट बताते हुए अक्षय खन्ना ने बताया कि वो दिनभर में सिर्फ दो बार ही खाते हैं. एक्टर बोले- जहां तक मुझे याद है और आज भी मैं कभी नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट नहीं करता. मैं सीधा दोपहर में लंच करता हूं और फिर रात में डिनर. लंच और डिनर के बीच भी मैं कुछ नहीं खाता. यहां तक कि एक सैंडविच या बिस्किट भी नहीं.

अक्षय ने कहा कि वो अपनी डाइट का काफी ध्यान रखते हैं. लेकिन वो कभी भी अपनी शाम की चाय मिस नहीं करते हैं. एक्टर बोले- शाम के वक्त मैं सिर्फ एक कप चाय लेता हूं और उतना काफी होता है.

खाने में ये चीजें खाते हैं अक्षय

अक्षय खन्ना ने ये भी बताया कि वो ज्यादा फैंसी खाना नहीं खाते है, बल्कि अपनी डाइट को सिंपल और बैलेंस ही रखते हैं. एक्टर ने अपना डाइट प्लान शेयर करते हुए कहा- लंच में मैं ज्यादातर दाल-चावल खाता हूं. साथ में कोई एक सब्जी और चिकन या फिश या फिर कोई नॉन-वेज डिश लेता हूं.

'मैं रात में ज्यादातर किसी भी सब्जी के साथ रोटी खाता हूं और एक चिकन की डिश लेता हूं. ज्यादातर मैं यही खाता हूं.' अक्षय ने आगे बताया कि शूटिंग के वक्त भी उनकी डाइट सेम रहती है. उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी 10 घंटे की नींद पूरी करते हैं.

धुरंधर की बात करें तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. फिल्म ने 33 दिनों में करीब 831 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में अक्षय खन्ना के अलावा रणवीर सिंह, संजय दत्त जैसे स्टार्स भी हैं.

