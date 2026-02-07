रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' रिलीज से पहले हुई हिट, थिएटर में आने से पहले कमाए 200 करोड़?

कुछ ही महीने पहले डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी. शुरुआत पहले दिन 28 करोड़ रुपये से हुई थी और फिर आगे चलकर फिल्म ने देशभर में 837 करोड़ रुपये नेट और दुनियभार में लगभग 1300 करोड़ रुपये की कमाई की. ट्रेड अनुमानों के अनुसार, इस फिल्म ने लगभग 500 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया.

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और रास्ते में आने वाली हर फिल्म को पीछे छोड़ दिया. ऐसे में कई फिल्ममेकर्स को अपनी पिक्चर की रिलीज को टालना पड़ा ताकि थिएटर्स में उनकी फिल्में नजरअंदाज न हों. अब इसकी दूसरी कड़ी 19 मार्च को रिलीज होने वाली है और इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी फिल्म उस मजबूत स्थिति से शुरू हो रही है, जो पहली फिल्म के पास कभी नहीं थी.

धुरंधर का थियेट्रिकल रन

रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों फिल्मों का बजट लगभग 300-350 करोड़ रुपये रहा, क्योंकि दोनों को ज्यादातर साथ में शूट किया गया था. पहली फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स को बेचे गए थे, भले ही प्रोड्यूसर जियो स्टूडियोज था, जिसके पास जियो हॉटस्टार प्लेटफॉर्म है. स्ट्रीमिंग कंपनी दोनों पार्ट्स को कथित तौर पर 150 करोड़ रुपये में खरीदना चाहती थी, लेकिन धर और उनकी टीम को विश्वास था कि फिल्म कमाल कर सकती है. उनकी सोच सही साबित हुई और 'धुरंधर' ने जबरदस्त कमाई की.

अब अगर सिर्फ हिंदी नेट कलेक्शन ही देखें तो मेकर्स के पास सीक्वल को प्रमोट करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये बैंक में हैं. और दिलचस्प बात यह है कि सीक्वल ने रिलीज से पहले ही कमाई शुरू कर दी है. फिल्म को किसी ने भी बैक किया हो या लीडिंग स्टार कोई भी हो, रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर उसकी स्थिति को मजबूत करने वाली कोई चीज नहीं होती. इस बिजनेस में कोई गारंटी नहीं होती, सिवाय इसके कि फिल्म थिएटर में आने से कई हफ्ते पहले ही आपको कमाई देना शुरू कर दे.

सबसे पहले फिल्म के मेकर्स ने ऐलान किया कि वे अपना म्यूजिक पार्टनर सारेगामा से बदलकर टी-सीरीज कर रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं कि टी-सीरीज की मार्केट में बहुत ज्यादा पहुंच है और उनके पास दुनिया के सबसे बड़े सब्सक्राइबर बेस में से एक है. इस विशाल बेस को सर्व करने के लिए उनके पास पिछले 3 दशकों में रिलीज हुई कई सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्मों के राइट्स भी हैं. पहली फिल्म का म्यूजिक हर तरह से सुर्खियों में रहा.

रिलीज से पहले ही धुरंधर 2 ने की कमाई?

यह यूट्यूब पर व्यूज, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक पर स्ट्रीम्स इकट्ठा करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ. उदाहरण के लिए, 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक या रैपर फ्लिपराची का गाना 'फा9ला' इंस्टाग्राम रील्स, पोस्ट्स और स्टोरीज में खूब इस्तेमाल हुआ. टाइटल ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन अकेले इंस्टाग्राम पर 11 लाख से ज्यादा रील्स में इस्तेमाल हो चुका है. इसके अलावा डुप्लिकेट और अलग-अलग वर्जन भी हैं, जिससे म्यूजिक देश की सीमाओं से बहुत आगे तक पहुंच गया. इसलिए यह स्वाभाविक था कि टी-सीरीज ने म्यूजिक राइट्स के लिए 28 करोड़ रुपये दिए.

स्ट्रीमिंग राइट्स के साथ भी यही स्थिति है, क्योंकि अब 'धुरंधर' एक सिद्ध फिल्म है. पहली फिल्म के साथ मेकर्स दुविधा में थे, इसलिए उसे नेटफ्लिक्स को बेच दिया. अब जब कैश की कोई समस्या नहीं है, तो स्वाभाविक है कि मेकर्स अपनी पैरेंट कंपनी जियो स्टूडियोज के पास जाएंगे, यानी मेकर्स के पास एक और 150 करोड़ रुपये आ गए हैं. इस तरह 'धुरंधर 2' ने रिलीज से पहले ही 178 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

धुरंधर 2 का थियेट्रिकल रन अनुमान

मान लीजिए कि 'धुरंधर 2' पहली फिल्म से बेहतर नहीं करती है और उसी कमाई के पैटर्न पर चलती है, ऐसे में इसके पहले हफ्ते में ही 200 करोड़ रुपये की कमाई करने की उम्मीद की जा सकती है. कई लोग मानते हैं कि फिल्म इससे बेहतर करेगी क्योंकि फ्रेंचाइजी के पास अब समर्पित फैन बेस है जो आगे की कहानी देखना चाहता है. अब यह अंधेरे में तीर नहीं, बल्कि निशाने पर सेट टारगेट है. ट्रेड का अनुमान है कि फिल्म रिलीज से पहले ही 250 करोड़ रुपये कमा लेगी, जैसा कि 'पुष्पा', 'बाहुबली' और 'KGF' जैसी स्थापित फ्रेंचाइजी ने अपने सीक्वल्स के साथ किया था.

फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सीक्वल पहली फिल्म जितना या उससे बेहतर करेगा, क्योंकि पहली फिल्म को कई खामियों के लिए आलोचना भी मिली थी. फिल्म के खराब रिव्यू आज भी मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि कई लोग सीक्वल को वह मौका नहीं देंगे जो उन्होंने पहली फिल्म को दिया था. लेकिन मौजूदा पैसे की स्थिति और कितना कुछ ब्लैक में है, इसे देखते हुए धुरंधर 2 के सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है.

धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक

दर्शकों की दिलचस्पी को देखें तो यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' और 'धुरंधर 2' दोनों की जबरदस्त चर्चा है. टिकट बुकिंग साइट पर यश की फिल्म को 363 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं. लेकिन हाल ही में लिस्ट हुई 'धुरंधर 2' भी तेजी से इंटरेस्ट हासिल कर रही है और इसे 106 हजार से ज्यादा इंटरेस्ट मिल चुके हैं.

