‘धुरंधर 2’ में लौटेगा रहमान डकैत! रिवील हुई कहानी? अक्षय खन्ना की वापसी ने फैंस को किया क्रेजी

आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ की सबसे बड़ी खासियतों में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना का दमदार किरदार रहमान डकैत का किरदार भी रहा. अक्षय खन्ना ने स्क्रीन पर आते ही ऐसा असर छोड़ा कि दर्शक उनकी मौजूदगी से नजरें नहीं हटा पाए. उनकी मुस्कान, जबरदस्त जॉलाइन, बहरीन के रैपर फ्लिप्पेराची के अरबी गाने FA9LA पर किया डांस और उनका जोरदार डेथ सीन- सब कुछ दर्शकों को खूब पसंद आया.

धुरंधर 2 में होगी अक्षय खन्ना की वापसी

फिल्म में रहमान डकैत का अंत काफी क्रूर तरीके से होता है, इसलिए कई लोगों को लगा कि शायद वह ‘धुरंधर 2’ में वापस नहीं आ पाएंगे. लेकिन अब इस सवाल का जवाब सामने आ गया है.

दर्शकों की दुआएं पूरी होती दिख रही हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना ‘धुरंधर 2’ में लौट रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट ही सीक्वल की झलक दिखा देता है, जहां रणवीर सिंह के किरदार जसकीरत सिंह रंगी के अंडरकवर एजेंट हमजा अली मजारि बनने और रहमान डकैत की मौत के बाद ल्यारी में गैंगस्टर के तौर पर उभरने की कहानी दिखाई जाएगी.

लेकिन फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे पार्ट में सिर्फ रणवीर की कहानी ही नहीं, बल्कि रहमान डकैत की बैकस्टोरी भी दिखाई जाएगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्षय खन्ना करीब एक हफ्ते की शूटिंग के लिए सेट पर लौटेंगे, ताकि उनके किरदार को और गहराई दी जा सके.

फैंस हुए एक्साइटेड

जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई, फैंस खुशी से झूम उठे. एक यूजर ने लिखा- बस अक्षय खन्ना सर का स्क्रीन टाइम बढ़ा देना. दूसरे ने लिखा- रहमान डकैत की खतरनाक बैकस्टोरी चाहिए. तो वहीं एक फैन ने मजाकिया अंदाज में कहा- अगर ये खबर सच है तो मजा आ जाएगा, लेकिन अगर फेक निकली तो…”

रिलीज डेट और क्लैश

धुरंधर 2 में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त और सारा अर्जुन भी नजर आएंगे. फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उसी दिन यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ से इसका बॉक्स ऑफिस क्लैश होगा. इस क्लैश के लिए फैंस अभी से एक्साइटेड हैं.

