टंकी वाले सीन में धर्मेंद्र ने सचमुच पी थी शराब, 'शोले' के डायरेक्टर का खुलासा, बोले- प्यार का इजहार...

इन दिनों थिएटर्स में बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म 'शोले' लगी हुई है, जिसे मेकर्स ने 4K वर्जन में रिलीज किया है. इसमें फिल्म का ओरिजिनल क्लाइमैक्स ऐड किया गया है, जो 1975 में आई 'शोले' से हटाया गया था. डायरेक्टर रमेश सिप्पी अपनी री-रिलीज फिल्म को जमकर प्रमोट भी कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने 'शोले' के कुछ अनसुने किस्से साझा किए.

'शोले' में टंकी वाले सीन की कहानी

रमेश सिप्पी ने 'शोले' के सबसे आइकॉनिक टंकी वाले सीन का किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र ने सीन में सचमुच थोड़ी शराब पी थी, ताकि वो हेमा मालिनी के लिए अपने सच्चे प्यार का इजहार कर सकें. सिद्धार्थ कनन संग बातचीत में रमेश सिप्पी ने कहा, 'टंकी वाले सीन के लिए धर्मेंद्र उस दिन पूरी तरह मूड में थे. उन्होंने कुछ पैग पी रखे थे.'

'मुझे पता था क्योंकि वो पानी की टंकी पर चढ़ते-उतरते जिस तरह हिचकोले खा रहे थे, उससे साफ दिख रहा था. मुझे भी डर लगता था. जब मैं उनके पीछे टंकी पर चढ़ा, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, सब एक्टिंग है. तो मैंने भी उन्हें पूरी छूट दे दी. क्योंकि ये तो उनका सबके सामने प्यार का इजहार था. वो अपनी मोहब्बत कुर्बान करने को भी तैयार थे, ताकि मौसीजी भी मान जाएं. चूंकि ये उनका सच्चे प्यार का इजहार था, इसलिए उन्होंने इसमें पूरी जान लगा दी.'

रमेश सिप्पी ने आगे कहा कि धर्मेंद्र ने मेथड एक्टिंग की राह इसलिए चुनी ताकि वो सभी के सामने हेमा मालिनी के लिए अपना सच्चा प्यार स्वीकार कर सकें. उन्होंने कहा कि जो कुछ भी फिल्म में हुआ, वो बाद में असल जिंदगी में भी हुआ. रमेश सिप्पी के मुताबिक, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का सच्चा प्यार फिल्म के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि उनके मुताबिक असली रोमांस स्क्रीन पर सही झलकता है.

बता दें कि 'शोले' के अलावा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने कई फिल्में एक साथ की. उसी दौरान दोनों के बीच प्यार बढ़ा और बाद में 1980 में दोनों ने एक-दूसरे से शादी की. हालांकि धर्मेंद्र तब भी शादीशुदा थे. ये पल उनके निजी जीवन में कई मुश्किलें लेकर आया. धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर, 2025 को हुआ था.

