Deepika Padukone-Ranveer Singh: ससुराल वालों संग रणवीर ने अटेंड किया US कॉन्सर्ट, ट्रेडिशनल लुक में दिखीं दीपिका

दीप‍िका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. वे जहां भी जाते हैं खबरें बन ही जाती है. हाल ही में कपल ने अमेर‍िका में आयोज‍ित सिंगर शंकर महादेवन के कॉन्सर्ट में श‍िरकत की. कैलीफॉर्न‍िया, San Jose में हुए इस कॉन्सर्ट से दीप‍िका और रणवीर की डांस करते कई वीड‍ियोज सामने आई हैं.

वीड‍ियो में दीप‍िका ग्रीन कलर का सलवार सूट और रणवीर यलो कुर्ता पायजामा में नजर आए. कॉन्सर्ट में जुटी भीड़ सेलेब्स का वीड‍ियो रिकॉर्ड करते और उनके साथ गाते नजर आए. एक और वीड‍ियो में रणवीर और दीप‍िका स्टेज पर बैठे नजर आए, जहां रणवीर ने कोंकणी में कुछ लाइन्स भी सुनाई. कोंकणी दीप‍िका के घर की बोलचाल वाली भाषा है. ऐसे में रणवीर को ससुराल की भाषा बोलते देखना फैंस के लिए खुशी की बात थी.

Omg my #DeepVeer enjoying the family function 🥹❤️



Can we get their picture together? #DeepikaPadukone #RanveerSingh pic.twitter.com/RleJl4PxIA