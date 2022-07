Kaali poster: 'मां काली' के हाथ में सिगरेट और LGBT का झंडा, फिल्म के पोस्टर पर बवाल, उठी फिल्ममेकर को अरेस्ट करने की मांग

डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' के पोस्टर पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. फिल्म का पोस्टर इंडियन फिल्ममेकर लीना मणिमेकलई ने 2 जुलाई को रिलीज किया था. फिल्म के पोस्टर में 'मां काली' को सिगरेट पीते दिखाया गया है.

यही नहीं, उनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में एलजीबीटी समुदाय का सतरंगा झंडा दिखाया गया है. इन्हीं दो चीजों पर विवाद हो रहा है. यूजर लीना मणिमेकलई को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर फिल्ममेकर लीना मणिमेकलई को लोग जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. कई लोग लीना मणिमेकलई को अरेस्ट करने की मांग भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर #arrestleenamanimekalai ट्रेंड कर रहा है. लोगों का कहना है कि मेकर्स ने पोस्टर में मां काली का अपमान किया है. लीना मणिमेकलई पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है.

बिकिनी टॉप में Bhumi Pednekar ने दिए किलर पोज, सिजलिंग तस्वीरें देख हुमा कुरैशी ने क्यों कहा- Copy cat?

Super thrilled to share the launch of my recent film - today at @AgaKhanMuseum as part of its “Rhythms of Canada”

Link: https://t.co/RAQimMt7Ln



I made this performance doc as a cohort of https://t.co/D5ywx1Y7Wu@YorkuAMPD @TorontoMet @YorkUFGS



Feeling pumped with my CREW❤️ pic.twitter.com/L8LDDnctC9 July 2, 2022

फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए बताया था कि उनकी इस फिल्म को कनाडा फिल्म फेस्टिवल (Rhythms of Canada) में लॉन्च किया गया है. वे अपनी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थीं. लेकिन पोस्टर सामने आने के बाद तो लोगों ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है.

क्या कह रहे हैं यूजर्स?

एक सोशल मीडिया यूजर ने अमित शाह से लेकर पीएमओ तक को पोस्टर पर टैग करते हुए इसपर कार्रवाई की मांग की है.

Miss India इवेंट में सलमान खान का ब्रेसलेट गले में पहनकर पहुंचीं मलाइका अरोड़ा? ट्रांसपेरेंट ड्रेस पर हुईं ट्रोल

एक दूसरे यूजर ने लिखा- शर्म करो, मां काली का ये स्वरूप जो दिखाया है वो तुम्हारा है ना कि मां काली का और इस बात का दंड मा काली स्वयं देंगी तुम्हें. इस दुष्कर्म के लिए तुम्हें कभी भी क्षमा दान नहीं मिलेगा.

शर्म करो, माँ काली का ये स्वरूप जो दिखाया है वो तुम्हारा है ना कि माँ काली का और इस बात का दंड मा काली स्वयं देंगी तुम्हे। इस दुष्कर्म के लिए तुम्हे कभी भी क्षमा दान नहीं मिलेगा। — Acharya Shri Vivek Panchtatwa (@VICKYTHECREATER) July 3, 2022

शर्म करो, माँ काली का ये स्वरूप जो दिखाया है वो तुम्हारा है ना कि माँ काली का और इस बात का दंड मा काली स्वयं देंगी तुम्हे। इस दुष्कर्म के लिए तुम्हे कभी भी क्षमा दान नहीं मिलेगा। — Acharya Shri Vivek Panchtatwa (@VICKYTHECREATER) July 3, 2022

Such mockery of our adorable deities will not be tolerated. #ArrestLeenaManimekalai and ban this documentary in India. pic.twitter.com/HD30cApTuQ — Friends of RSS (@friendsofrss) July 3, 2022

This must not be tolerated on the name of freedom of expression #arrestleenamanimekalai pic.twitter.com/fZCX08jFTh — The Most secular (@MostSecular) July 3, 2022

आपकी इस पोस्टर के बारे में क्या राय है हमें जरूर बताएं.