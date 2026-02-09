'वो रोज पारो बदलता है', हार्दिक पंड्या की लव लाइफ पर बोले क्रिकेटर आशीष नेहरा, चौंके हरभजन सिंह

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या की पर्सनल लाइफ टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती है. पत्नी नताशा स्टेनकोविक संग तलाक के बाद हार्दिक का नाम पहले जैस्मिन वालिया संग जुड़ा और अब वो मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. ऐसे में पूर्व क्रिकेटर आशीष नेहरा मस्ती-मजाक में हार्दिक की लव लाइफ पर चुटकी लेते नजर आए.
आशीष नेहरा ने हार्दिक के लिए क्या कहा?
दरअसल, आशीष नेहरा हाल ही में हरभजन सिंह और गीता बसरा के पॉडकास्ट 'Who’s The Boss?' में गेस्ट बनकर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हरभजन सिंह संग एक मजेदार गेम खेला, जिसमें उन्हें बताना था कि किस फिल्म का नाम किस क्रिकेटर की पर्सनैलिटी से सूट करता है.
गीता बसरा ने जब फिल्म 'देवदास' का नाम लिया तो इसपर हरभजन सिंह बोले- वो हार्दिक पंड्या है. लेकिन आशीष नेहरा हरभजन के इस जवाब से सहमत नहीं दिखे. उन्होंने हार्दिक की लव लाइफ पर मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए कहा- मैंने तो सुना है वो रोज पारो चेंज करता है.
आशीष नेहरा का जवाब सुन हर किसी की हंसी छूट गई. सोशल मीडिया पर भी ये क्लिक वायरल हो रहा है, जिसपर फैंस के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने 'शेरशाह' का टाइटल शिखर धवन को दिया. 'पठान' - जहीर खान को बताया. 'जवान'- आशीष नेहरा को कहा. 'गजनी' का टाइटल रोहित शर्मा को दिया.
यहां आप वायरल क्लिप देख सकते हैं-
कुछ सालों में ही नताशा संग टूट गया हार्दिक का रिश्ता
हार्दिक पंड्या की बात करें तो उन्होंने साल 2020 में नताशा स्टेनकोविक संग शादी करके घर बसाया था. शादी के चंद महीनों बाद ही कपल ने बेटे का वेलकम किया था. इसके बाद हार्दिक ने 2023 में वैलेंटाइन डे के मौके पर नताशा संग उदपुर में दूसरी बार ग्रैंड वेडिंग की. मगर दूसरी बार शादी रचाने के एक साल बाद ही कपल ने तलाक का ऐलान कर दिया. उनके सेपरेशन से फैंस को तगड़ा झटका लगा था.
नताशा संग तलाक के बाद हार्दिक का नाम ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया संग जुड़ा. दोनों को कई दफा साथ में स्पॉट भी किया गया. मगर कुछ ही महीनों बाद अचानक उनके ब्रेकअप की खबरों ने हर किसी को चौंका दिया.
माहिका संग कब शादी करेंगे हार्दिक?
जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप के बाद हार्दिक का नाम मॉडल माहिका शर्मा संग जुड़ा. दोनों को साथ में वेकेशन पर भी देखा गया. फिर बाद में हार्दिक ने सोशल मीडिया के जरिए माहिका संग अपना रिश्ता कंफर्म कर दिया. दोनों एक दूसरे संग काफी खुश हैं. फैंस को अब उनकी शादी का इंतजार है.