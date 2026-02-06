scorecardresearch
 
यूपी में फिल्म 'गोदान' टैक्स फ्री, CM योगी आदित्यनाथ का ऐलान

यूपी में फिल्म 'गोदान' को टैक्स कर दिया गया है. D, फिल्म को टैक्स-फ्री करने का फैसला सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है. सरकार चाहती है कि लोग फिल्म के माध्यम से गायों की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें.

यूपी में गोदान मूवी टैक्स फ्री (Photo: YT/Kamdhenu Studios )
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गायों की सुरक्षा पर आधारित फिल्म 'गोदान' को पूरे प्रदेश में टैक्स-फ्री घोषित कर दिया है. CM कार्यालय (CMO) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह निर्णय फिल्म के सामाजिक संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है.

फिल्म 'गोदान' 6 फरवरी को देशभर के सिनेमाघरों में आज रिलीज कर दिया है. इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विनोद चौधरी है. हाल ही में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी.

सीएमओ की तरफ से जारी हुए बयान में लिखा गया है कि 'CM योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही गोवंश के संरक्षण और संवर्धन को लेकर गंभीर रहे हैं, और इस फिल्म के माध्यम से समाज में गायों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. टैक्स-फ्री होने के बाद अब यह फिल्म आम लोगों के लिए सिनेमाघरों में कम कीमत पर उपलब्ध होगी.'

वहीं एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए  फिल्म के प्रमोशन इंचार्ज शांतनु शुक्ला ने बताया कि 'गोदान' लोगों को उनकी संस्कृति और धर्म से जोड़ती है. यह फिल्म वैज्ञानिक तरीके से बताती है कि गौ माता इंसानियत के लिए क्यों जरूरी हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह फिल्म देश के युवाओं को गौ माता के महत्व और उपयोगिता को समझाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है.'

इसके अलावा शांतनु शुक्ला ने आगे बताया कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इस समय बदलाव के एक अहम दौर से गुजर रही है. फिल्में अब सिर्फ पारंपरिक पारिवारिक कहानियों तक सीमित नहीं हैं; फिल्म प्रोड्यूसर और डायेरक्टर अब सामाजिक मुद्दों और सस्पेंस थ्रिलर जैसे अलग-अलग विषयों पर फिल्में बना रहे हैं. 'गोदान' इस बदलाव का एक उदाहरण है.'

40 करोड़ रुपये में बनी फिल्म
जानकारी के मुताबिक फिल्म 'गोदान' लगभग 40 करोड़ रुपये में बनी है. इसे खूबसूरत लोकेशन्स पर शूट किया गया है. जिसमें उत्तराखंड की वादियां, नोएडा, मथुरा और मुंबई जैसी लोकेशन शामिल हैं. इसके साथ ही फिल्म को रियल बनाने के लिए भी कई सच्ची घटनाओं को शामिल किया गया है.

