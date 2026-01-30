सोशल मीडिया से दूरी, काम से बोरियत… 2026 आते ही ब्रेक मोड में बॉलीवुड, इन सेलेब्स ने कहा 'गुड बाय'!

2025 में जहां विक्रांत मैसी, अनुष्का शेट्टी और बाबिल खान जैसे कलाकारों ने सोशल मीडिया और काम से ब्रेक लेकर फैंस को हैरान किया था, वहीं 2026 की शुरुआत में ही ये ट्रेंड और तेज होता नजर आ रहा है. अब स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान, सिंगर नेहा कक्कड़, सिंगर अरिजीत सिंह और फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने-अपने ब्रेक का ऐलान कर सबका ध्यान खींच लिया है.

जाकिर खान: लगातार काम से थकान

स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि वो कुछ समय के लिए स्टेज, टूर और सोशल मीडिया से दूरी बना रहे हैं. जाकिर ने लिखा कि बीते कुछ सालों में उन्होंने बिना रुके लगातार काम किया, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ गई. उन्होंने कहा कि ये ब्रेक उनके लिए “खुद को रीसेट करने और जिंदगी को थोड़ा धीरे जीने” का मौका है. जाकिर ने फैंस से वादा किया कि वो इस ब्रेक के बाद नई एनर्जी और नए कंटेंट के साथ लौटेंगे

नेहा कक्कड़: इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी

सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने ब्रेक की वजह इमोशनल और मेंटल हेल्थ बताई. उन्होंने लिखा कि लगातार परफॉर्मेंस, सोशल मीडिया प्रेशर और पर्सनल लाइफ की चुनौतियों ने उन्हें अंदर से थका दिया था. नेहा ने कहा कि ये ब्रेक उनके लिए खुद को संभालने, परिवार के साथ समय बिताने और अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए जरूरी है. उन्होंने साफ किया कि ये ब्रेक म्यूजिक से दूरी नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का कदम है. उनके इस फैसले का पति रोहनप्रीत पर भी असर पड़ा लेकिन नेहा ने एक और पोस्ट शेयर कर बताया कि इसका उनके भोले-भाले पति से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें परेशान न किया जाए.

अरिजीत सिंह: बोरियत बनी मजबूरी

हमेशा लाइमलाइट से दूर रहने वाले अरिजीत सिंह ने बेहद सादे अंदाज में अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर से ब्रेक की जानकारी दी. अरिजीत के मुताबिक, वो इस वक्त 'खामोशी और सुकून' चाहते हैं, ताकि संगीत से अपने रिश्ते को और गहराई से समझ सकें. वो अब नए कलाकारों के जरिए मोटिवेशन चाहते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि ये ब्रेक क्रिएटिविटी को नए सिरे से महसूस करने के लिए है. वो अब इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और म्यूजिक बनाएंगे. हालांकि उनके हिस्से जितने गाने अभी बाकी हैं वो उन्हें पूरा करके ही प्लेबैक सिंगिंग से विराम लेंगे.

करण जौहर: सोशल मीडिया से दूरी

फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने ब्रेक को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि लगातार सोशल मीडिया की मौजूदगी ने उन्हें अंदर से थका दिया है. करण ने लिखा कि- एक हफ्ते के लिए डिजिटल डिटॉक्स. न कोई स्क्रॉलिंग, न डीएम, न पोस्ट! ईश्वर मुझे दूर रहने की ताकत दे’. ये खबर फैंस को हैरान करने वाली है क्योंकि करण सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वालों में से हैं.

क्या ये नया सेलेब ट्रेंड है?

2026 की शुरुआत में इतने बड़े नामों का एक साथ ब्रेक लेना ये साफ दिखाता है कि अब सेलेब्स भी मेंटल पीस, हेल्थ और पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देने लगे हैं. फैंस को अब इंतजार है कि ये सितारे ब्रेक के बाद किस नए अंदाज में वापसी करेंगे.



