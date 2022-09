Brahmastra में आलिया भट्ट को मिला एक ही डायलॉग? हो रहीं ट्रोल, यूजर्स बोले- सिर्फ शिवा-शिवा ही चिल्लाईं

अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. लंबे समय बाद किसी बॉलीवुड फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच इतना क्रेज और प्यार नजर आ रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. ब्रह्मास्त्र पर ना तो किसी बायकॉट ट्रेंड का असर हुआ है और ना ही निगेटिव रिव्यू का.

आलिया भट्ट का क्यों उड़ रहा मजाक?

फिल्म रिलीज के बाद से ही धुआंधार कमाई कर रही है. 5 दिन में फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ब्रह्मास्त्र का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शानदार है, लेकिन कई यूजर्स ऐसे भी जिन्हें फिल्म में कुछ चीजें पसंद नहीं आई हैं. फिल्म देखने के बाद कई लोगों का ऐसा मानना है कि फिल्म में आलिया भट्ट के डायलॉग्स सिर्फ शिवा के इर्द-गिर्द ही घूमते हैं. फिल्म में शिवा का किरदार रणबीर ने निभाया है.

सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट के डायलॉग्स को लेकर कई फनी मीम्स शेयर किए जा रहे हैं. एक यूजर ने आलिया को ट्रोल करते हुए लिखा- ब्रह्मास्त्र में आलिया ने सबसे ज्यादा यही डायलॉग बोला है.

क्या हुआ शिवा

शिवा

शिवा क्या हुआ

शिवा

हुआ क्या शिवा

शिवा

ये क्या हो रहा है शिवा

एक दूसरे यूजर ने लिखा- आलिया भट्ट का डायलॉग फिल्म में सिर्फ शिवा-शिवा चिल्लाना ही है.

my friend so bored he’s counting the number of times alia bhatt saying shiva — vipin (@djfrankkie) September 10, 2022

आइए आपको बताते हैं यूजर्स आलिया के बारे में और क्या कहे रहे हैं.

Alia's Role in #Brahmastra surrounds around saying "Shiva Suno" "Shiva Love You" etc etc bus itni si dialogue delivery hai bechari ki 😂😆 #BoycottBrahamstra — Manas J 🇮🇳 (@innocentmanasji) September 9, 2022

The actual villain in #Brahmastra is the script. — Inj. Kindness 50mg (@DerArztSagt) September 11, 202

every day for 400 days alia came on the set of brahmastra just to shout shiva three to four times and went home — hay (@shiqayat) September 11, 2022

Drinking game : take a shot every time Alia says shiva in Brahmastra #Bramhastra — Post Alone (@Snorlax0502) September 12, 2022

Alia Bhat Every day go #BrahmastraMovie shooting for only shoot vice versa dialogues for Shiva Character #Bramhastrareview #AliaBhatt #bramhastraboxoffice pic.twitter.com/3va4HAgYtn — Kunal Binjewar (@kunalbinjewar09) September 13, 2022

भले ही कुछ यूजर्स आलिया को उनके डायलॉग्स के लिए ट्रोल कर रहे हैं. लेकिन फिल्म को तो फैंस ने हिट करा ही दिया है. फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आ रही है. रणबीर और आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मौनी रॉय और नागार्जुन के फैंस दीवाने हो गए हैं.

फैंस आलिया और रणबीर की फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं कि उसके आगे हेटर्स काफी पीछे रह गए. तभी तो बायकॉट ट्रेंड के बाद भी फिल्म लगातार इतिहास रचती जा रही है. रही बात आलिया को ट्रोल करने की तो हम यही कहेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना.