आदिपुरुष को हॉलीवुड से किया गया कॉपी? खराब VFX-'रावण' के लुक से नाराज यूजर्स, ट्रेंड हुआ #BoycottAdipurush

आदिपुरुष फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज था. लोग इस फिल्म का बेकरारी से इंतजार कर रहे थे. लेकिन फिल्म का टीजर जबसे सामने आया है, तभी से फिल्म विवादों से घिर गई है. टीजर देखने के बाद लोगों की एक्साइटमेंट निराशा में बदल गई है और अब तो फिल्म को लेकर बायकॉट ट्रेंड भी शुरू हो गया है.

#BoycottAdipurush क्यों हो रहा ट्रेंड?

डायरेक्टर ओम राउत की आदिपुरुष 2022 की बड़ी फिल्मों में से एक है. ओम राउत इस फिल्म के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर रामायण की कहानी पेश करने वाले हैं, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म सवालों के घेरे में है.

गांधी जयंती के खास मौके पर 2 अक्टूबर को आदिपुरुष का टीजर सामने आते ही लोगों ने सैफ अली खान के रावण के रोल को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया. फिल्म में रावण बने सैफ के लुक से लेकर उनके पुष्पक विमान का जमकर मजाक उड़ रहा है. लोगों को सैफ का लुक रावण की तरह कम बल्कि खिलजी जैसा ज्यादा लग रहा है. वहीं, राम के किरदार में प्रभास भी फैंस को उतने नहीं जमे, जितनी उम्मीद की थी.

हॉलीवुड फिल्मों से हो रही तुलना

इसके अलावा फिल्म के खराब VFX को लेकर भी लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों का तो यह भी कहना है कि फिल्म में प्रभास और सैफ अली खान के कई सीन्स हॉलीवुड फिल्मों और शोज जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, एक्वामैन और राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स से कॉपी किए गए हैं.

कुल मिलाकर आदिपुरुष के टीजर ने फैंस की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है. लोग टीजर देखकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं. जी हां, ट्विटर पर फिल्म को लेकर #BoycottAadipurush ट्रेंड हो रहा है.

एक यूजर ने फिल्म को ट्रोल करते हुए लिखा- केवल लंकेश रावण का ही नहीं, हनुमान जी का चित्रण भी बहुत ग़लत लग रहा है! दाढ़ी और बालों का स्टाइल उन्हें एक इस्लामिक आक्रांता जैसा दिखा रहा है.

एक दूसरे यूजर ने लिखा- रावण के पास यात्रा करने के लिए पुष्पक विमान था, राक्षस का चमगादड़ नहीं. वे राक्षस भी नहीं थे, वे ब्राह्मण और सबसे धार्मिक व्यक्ति थे.

Ravan had a Pushpak vahan to travel not a demon bat not even he was demon he was Brahmin and most religious personality #BoycottAadipurush #BoycottbollywoodCompletely #boycottTSeries #DisappointingAdipurish pic.twitter.com/IveVJvjYtR — Anamika🌜✨ (@maa_ki_ladoo) October 3, 2022

यहां देखें यूजर्स क्या कह रहे हैं-

A lot of liberals had issue with the look of Lord Hanuman. They are now okay to depict Lord Rama in an aggressive manner.



Lord Rama is never depicted in this manner. He is always gentle, kind and loving.#BoycottAadipurush #Adipurush pic.twitter.com/8dfLwwXgRk — Prasant Kaamath (@kaamath_p) October 4, 2022

Those who are saying that Hollywood budget more than this etc etc.... then let me tell you



Planet Of The Apes (2011) budget: $90M (740cr) #Adipurush (2023) Budget : 500cr



Bollywood is tr*sh ...#AdipurushTeaser @JimCameron pic.twitter.com/Rl0y0GblEx — Rocky 4DX (@styles_rocking) October 2, 2022

बता दें कि फिल्म में प्रभास राम बने हैं, सैफ अली खान रावण का रोल निभा रहे हैं, कृति सेनन सीता के किरदार में दिखेंगी. सनी सिंह लक्ष्मण के किरदार को पर्दे पर उतारेंगे. लेकिन इन किरदारों में फिल्म की स्टारकास्ट को लोगों ने बुरी तरह नकार दिया है. फिल्म को लेकर बायकॉट ट्रेंड चल रहा है. आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी. अब देखते हैं कि इसका फिल्म के बिजनेस पर क्या असर पड़ता है.