Border 2 का नया कमाल, सोमवार से भी ज्यादा कमाई लेकर आया मंगलवार

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ लगातार जनता की फेवरेट फिल्म बनी हुई है. सनी देओल का फौजी अवतार जनता को देशभक्ति के मैसेज के साथ इमोशन्स का भी दमदार डोज दे रहा है. सनी के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी भी अपने किरदारों में पसंद किए जा रहे हैं. दर्शकों का ये प्यार लगातार ‘बॉर्डर 2’ को बॉक्स ऑफिस पर पावर दे रहा है. रिलीज के 12वें दिन भी ‘बॉर्डर 2’ ने एक नया कमाल करते हुए मंगलवार को, सोमवार से ज्यादा कलेक्शन किया है.

‘बॉर्डर 2’ का दमदार मंगलवार

पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाके कर रही सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे वीकेंड में 57 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था. मगर वीकेंड जंप के बाद असली सवाल वर्किंग डेज़ का था. सोमवार को ‘बॉर्डर 2’ ने 6.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. बीते शुक्रवार के 12.53 करोड़ के मुकाबले मंडे की गिरावट 50% से कम रही और ये नजर आया कि ‘बॉर्डर 2’ वर्किंग डेज़ में भी दमदार कमाई के लिए तैयार है.

अब बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे मंगलवार को ‘बॉर्डर 2’ ने एक नया कमाल किया है. इस मंगलवार को फिल्म ने सोमवार से भी ज्यादा कलेक्शन किया है. सोमवार का कलेक्शन 6.52 करोड़ था. अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मंगलवार को ‘बॉर्डर 2’ ने और थोड़ा बेहतर 6.69 करोड़ कलेक्शन किया है. पहले जहां सोमवार से फिल्म के कलेक्शन मे डिप आने का डर था, वहीं अब फिल्म सोमवार से भी ज्यादा कलेक्शन मंगलवार को लेकर आ रही है. ये पूरी तरह सनी देओल की धमाकेदार बॉक्स ऑफिस पावर का जलवा है.

दमदार टोटल की तरफ बढ़ रही ‘बॉर्डर 2’

अब तक 12 दिन में ‘बॉर्डर 2’ का टोटल कलेक्शन 315 करोड़ हो चुका है. इसका ट्रेंड बता रहा है कि दूसरे हफ्ते के अंत में यानी गुरुवार तक इसका टोटल कलेक्शन 325 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है. वीकेंड का जंप इसे 350 करोड़ के पार ले जा सकता है.

वैलेंटाइन्स डे पर शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियो’ और आदर्श गौरव–शनाया कपूर की ‘तू या मैं’ के आने से पहले तक ‘बॉर्डर 2’ के पास तगड़ी कमाई करने का अच्छा मौका है. अब ये देखना दिलचस्प होता जा रहा है कि सनी देओल का क्रेज ‘बॉर्डर 2’ के लाइफटाइम कलेक्शन को कहां तक ले जा सकता है.

