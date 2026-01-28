Border 2 का दमदार मंगलवार! वर्किंग डे पर भी जुटाई जमकर भीड़, 5 दिन में ही 200 करोड़ पार

'बॉर्डर 2' ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर भौकाल जमाना शुरू कर दिया था. ऑलमोस्ट 130 करोड़ के वीकेंड कलेक्शन से ही तय हो गया था कि सनी देओल की फिल्म जनता की फेवरेट बन चुकी है. फिर गणतंत्र दिवस के दिन तो फिल्म ने सिंगल डे कलेक्शन के कई रिकॉर्ड बना डाले. मगर 'बॉर्डर 2' का असली टेस्ट मंगलवार को होना था. अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 'बॉर्डर 2' ना सिर्फ इस टेस्ट में दमदार कलेक्शन के साथ पास हुई है, बल्कि ये आगे और तगड़े कमाल करने के लिए तैयार नजर आ रही है.

और पढ़ें

'बॉर्डर 2' ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर जमाए पैर

पहले दिन से ही पॉजिटिव रिव्यूज और जनता के दमदार वर्ड ऑफ माउथ के दम पर 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान उठाना शुरू कर दिया था. 'बॉर्डर 2' का वीकेंड कलेक्शन ऑलमोस्ट 130 करोड़ रुपये रहा और गणतंत्र दिवस के नेशनल हॉलिडे ने दिन भर में इसका कलेक्शन 63 करोड़ से ज्यादा पहुंचा दिया. 4 दिन में 193 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ 'बॉर्डर 2' ब्लॉकबस्टर कही जाने लगी. लेकिन इसका लाइफटाइम कलेक्शन कितना आगे जाएगा, ये तय होना था इसके सामने पड़ने वाले पहले वर्किंग डे, मंगलवार को.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि पांचवें दिन 'बॉर्डर 2' ने 22 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन किया है. शुक्रवार को फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन 32.10 करोड़ रुपये था. इसके मुकाबले मंगलवार का कलेक्शन लगभग 30% तक ही कम हुआ है. ओपनिंग डे के मुकाबले पहले वर्किंग डे को आई ये गिरावट नॉर्मल बॉक्स ऑफिस ट्रेंड से बहुत कम है.

Advertisement

कम से कम 350 करोड़ के लिए तैयार 'बॉर्डर 2'

मंगलवार के कलेक्शन से 'बॉर्डर 2' का नेट कलेक्शन 5 दिन में करीब 215 करोड़ तक पहुंच गया है. मंगलवार का कलेक्शन इस बात का भी इशारा है कि हफ्ते के कामकाजी दिनों में भी 'बॉर्डर 2' दमदार बनी रहेगी. पहले हफ्ते में ही सनी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ के बहुत करीब पहुंचेगी.

अनुमान लगाया जा सकता है कि दूसरे वीकेंड में 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन फिर से सॉलिड जंप लेगा. यानी वेलेंटाइन्स डे की फिल्में आने तक सनी देओल की ये ब्लॉकबस्टर कम से कम 350 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहां से 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस होल्ड कैसा रहता है. अगर सनी देओल का भौकाल इसी तरह बना रहा तो ये 2026 में 400 करोड़ का लैंडमार्क पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन सकती है.

---- समाप्त ----