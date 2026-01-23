scorecardresearch
 
Border 2 का धुआंधार क्रेज! आधी रात के शोज खुले, हाउसफुल हुए थिएटर्स

‘बॉर्डर 2’ रिलीज के पहले ही दिन जबरदस्त क्रेज दिखा रही है. सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक लेट नाइट शोज जोड़े जा रहे हैं. सनी देओल का मास-मेनिया मेट्रो सिटीज से लेकर कस्बों तक नजर आ रहा है. ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस ओपनिंग से सप्राइज़ करने की ओर बढ़ रही है.

'बॉर्डर 2' के क्रेज में डूबा इंडिया, भरे थिएटर्स (Photo: Screengrab)
सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ रिलीज के साथ ही धमाके करने लगी है. ऑलमोस्ट 30 साल पहले आई ‘बॉर्डर’ के सीक्वल के लिए लोगों में एक्साइटमेंट तो नजर आ ही रही थी. फिल्म के रिव्यूज पॉजिटिव हैं और सुबह के शोज से जनता का वर्ड ऑफ माउथ भी तगड़ा बिल्ड-अप हुआ है. ‘बॉर्डर 2’ माहौल तो शुक्रवार सुबह से ही बना रही है. लेकिन शाम होते-होते इसका भौकाल अलग लेवल पर पहुंच गया है.

‘बॉर्डर 2’ के लिए तगड़ी डिमांड
सनी देओल का आइकॉनिक फौजी अवतार वापस लेकर आई ‘बॉर्डर 2’ जनता की नई फेवरेट फिल्म बनने लगी है. शुक्रवार दोपहर से ही इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है. शाम होते-होते हाल ये है कि कई दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में ‘बॉर्डर 2’ के लिए आधी रात के शोज खुल चुके हैं.

दिल्ली एनसीआर के कई थिएटर्स में ‘बॉर्डर 2’ का आखिरी शो रात 11 बजकर 30 मिनट और उसके बाद का है. ये लेट नाइट शो फिल्म की तगड़ी डिमांड देखने के बाद जोड़े गए हैं. दिल्ली के आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ‘बॉर्डर 2’ बसंत की असली बहार लेकर आई है. जहां डिलाइट में फिल्म का आखिरी शो एडवांस में ही 85% तक भर चुका है. वहीं लिबर्टी में ‘बॉर्डर 2’ का आखिरी शो हाउसफुल हो चुका है.

सनी देओल का मास-मेनिया दिखा रहा असर
90s के दौर से 2010 के दशक में आते-आते सनी देओल बड़े पर्दे से कुछ गायब से होने लगे थे. इसकी एक बड़ी वजह मास फिल्मों का घटता क्रेज था. लेकिन तब भी माना जाता था कि छोटे शहरों, कस्बों और दूर-दराज के इलाकों तक जैसी भीड़ सनी जुटा सकते हैं, कोई नहीं जुटा सकता. ‘गदर 2’ से सनी ने ये बात फिर साबित कर दी थी. अब बॉलीवुड के सबसे बड़े मास-स्टार्स में से एक सनी की ‘बॉर्डर 2’ भी उनका मास-मेनिया साबित कर रही है.

जयपुर के आइकॉनिक सिंगल-स्क्रीन राजमंदिर में ‘बॉर्डर 2’ के लास्ट शो की बुकिंग ऑलमोस्ट फुल है. जयपुर के बाकी थिएटर्स में भी फिल्म की ऑक्यूपेंसी दमदार है. अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, कोलकाता में तो ‘बॉर्डर 2’ का क्रेज दिख ही रहा है. हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि और चेन्नई में भी ‘बॉर्डर 2’ के अधिकतर शोज एडवांस बुकिंग में ही 60–70 प्रतिशत भर चुके हैं. सनी का ये क्रेज सबूत है कि ‘बॉर्डर 2’ का ओपनिंग कलेक्शन अनुमानों से कहीं ज्यादा होने वाला है. देखना है कि ‘बॉर्डर 2’ की ओपनिंग क्या-क्या रिकॉर्ड बनाती है.

