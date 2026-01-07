सितारों से भरी बॉर्डर 2, पुरानी कास्ट की दिखी झलक, लेकिन नहीं दिखेंगे ओरिजनल फिल्म के ये दो एक्टर

1997 में आई फिल्म बॉर्डर एक मूवी नहीं बल्कि इमोशन बनकर बही. इसे जिसने भी देखा वो देशभक्ति से सराबोर दिखा. भारत-पाकिस्तान युद्ध पर बनी मूवी ने हर देशवासी की आंखें नम कीं. मल्टीस्टार फिल्म में सनी देओल, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी अहम रोल में दिखे थे. अब 29 साल के बाद फिल्म का सीक्वल आ रहा है. पुरानी कास्ट में से सनी को फिर से लिया गया है. वहीं अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी और सुनील शेट्टी का कैमियो रोल है.

और पढ़ें

लेकिन बॉर्डर 2 के सीक्वल में ओरिजनल फिल्म के दो अहम किरदारों को नहीं लिया गया है. हम बात कर रहे हैं पुनीत इस्सर और कुलभूषण खरबंदा की. वॉर ड्रामा में दोनों ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सिनेलवर्स को इमोशनल किया था. पुनीत ने सूबेदार रतन सिंह का रोल प्ले किया था. वहीं कुलभूषण ने हवलदार भगीराम का किरदार निभाया लोगों का दिल जीता था. बॉर्डर 2 देखने पर फैंस को यकीनन उनकी कमी खलेगी.

बॉर्डर 2 में नहीं दिखेंगे ये एक्टर्स

कुलभूषण सालों से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. वो फिल्मों के साथ टीवी पर भी नजर आए हैं. वो चाहे शान फिल्म में शाकाल का आइकॉनिक रोल प्ले करना हो, घायल में पुलिस अफसर का रोल हो या हेरा फेरी में देवीप्रसाद का किरदार निभाना. अपने हर रोल में वो जंचे हैं. अपने रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करने से वो कभी नहीं चूके. लेकिन फिल्म बॉर्डर 2 में उनके किरदार की मासूमियत, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत अलग लेवस पर थी. फिल्म के बाकी कलाकारों के साथ उनका बॉन्ड स्क्रीन पर झलका. तभी तो आज भी बॉर्डर की सितारों का जिक्र करते वक्त उनका नाम भूलता नहीं है.

Advertisement

बीआर चोपड़ा की महाभारत में पुनीत इस्सर ने दुर्योधन का रोल प्ले किया था.वो कई टीवी शोज और फिल्मों में अपनी अदाकारी से जलवा बिखेर चुके हैं. बॉर्डर फिल्म में वो सूबेदार रतन सिंह का रोल कर छाए. अपनी दमखम भरी आवाज, ब्रॉड फिजीक और एक्टिंग की बदौलत वो छोटे से रोल में भी छाए. फौजी के रोल में पुनीत का काम इतना शानदार था कि फैंस उन्हें आज भी याद करते हैं. 29 साल बाद बॉर्डर 2 की रिलीज उन्हें भी नोस्टालजिया देने वाली है.

फिल्म सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज होगी. इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. मूवी में वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, सोनम बावजा, मेधा राणा, आन्या सिंह की एंट्री हुई है. फिल्म गदर 2 की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद ये सनी देओल का बड़ा बजट है. देखना होगा ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.

---- समाप्त ----