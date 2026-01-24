scorecardresearch
 
Border 2 की धमाकेदार एंट्री ने बिगाड़ा 'धुरंधर' का खेल, टूटा 900 करोड़ का ड्रीम!

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ के आते ही रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस सफर धीमा पड़ गया है. 50 दिनों में पहली बार फिल्म 1 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई. स्क्रीन्स कम होने के साथ अब ‘धुरंधर’ के लिए 900 करोड़ क्लब दूर जाता दिख रहा है.

'बॉर्डर 2' के आने से 'धुरंधर' पड़ी ठंडी (Photo: Screengrab)
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ दिसंबर में रिलीज हुई थी और डेढ़ महीने से ज्यादा इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बिना किसी चैलेंज के राज किया. मगर अब सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने आते ही ‘धुरंधर’ का खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है. पॉजिटिव रिव्यूज और जनता के शानदार वर्ड ऑफ माउथ के दम पर ‘बॉर्डर 2’ ने पहले ही दिन से थिएटर्स में सॉलिड भीड़ जुटानी शुरू कर दी. फिल्म से उम्मीदें तगड़ी हैं, इसलिए थिएटर्स में इसे स्क्रीन्स भी खूब मिली हैं. इसी वजह से ‘धुरंधर’ का राज अब फीका पड़ने लगा है.

50 दिन में पहली बार हुआ ऐसा!
धुरंधर’ ने सबसे ज्यादा दिनों तक डबल डिजिट में कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया. इस फिल्म की कमाई लगातार दमदार बनी रही. डेढ़ महीने से ज्यादा वक्त होने पर भी हर दिन इसके पास ठीकठाक स्क्रीन्स रहीं और दर्शक भी मिलते रहे. हल्के से हल्के दिन भी ‘धुरंधर’ कम से कम 1 करोड़ का डेली कलेक्शन तो कर ही रही थी. मगर अब रणवीर की फिल्म इस टारगेट से चूकने लगी है.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ‘बॉर्डर 2’ को 4800 के करीब स्क्रीन्स मिली हैं, जो एक तगड़ा आंकड़ा है. यानी ‘धुरंधर’ के पास अब बहुत कम स्क्रीन्स बची हैं. इसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी दिखने लगा है. रिलीज के 50वें दिन पहली बार ‘धुरंधर’ दिन में 1 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुक्रवार को ‘धुरंधर’ ने बमुश्किल 60 लाख का कलेक्शन किया है.

दूर हुआ 900 करोड़ का लैंडमार्क
‘धुरंधर’ स्टार रणवीर सिंह पहले नॉन-खान स्टार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में नए बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पार किए हैं. बॉलीवुड में 100 करोड़ से लेकर 600 करोड़ तक हर नए बॉक्स ऑफिस क्लब की शुरुआत आमिर या शाहरुख की फिल्मों से हुई है. मगर ‘धुरंधर’ के विजय रथ पर सवार रणवीर ने पहली बार 700 करोड़ और 800 करोड़ क्लब का फीता काटा.

रिलीज के डेढ़ महीने बाद भी ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर जितनी मजबूत बनी हुई थी, उससे लग रहा था कि ये 900 करोड़ क्लब के दरवाजे भी खोल देगी. लेकिन अब 50 दिनों में ‘धुरंधर’ का टोटल नेट कलेक्शन 887 करोड़ से थोड़ा कम ही है. अब डेली कलेक्शन 1 करोड़ से नीचे जाने लगा है. स्क्रीन्स भी कम बची हैं और कामकाजी दिनों में कलेक्शन और गिरता ही चला जाएगा. यहां से ‘धुरंधर’ के लिए 900 करोड़ तक पहुंचना अब लगभग असंभव नजर आ रहा है.

---- समाप्त ----
