सनी ने Border 2 से जमाया नया भौकाल! गदर 2 को छोड़ा पीछे, बराबर किया शाहरुख का यूनीक रिकॉर्ड

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने संडे को बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. 50 करोड़ से ज्यादा सिंगल डे कलेक्शन के साथ फिल्म ने 2026 का सबसे बड़ा दिन दिया है. शाहरुख खान के खास रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए सनी ने फिर साबित कर दिया कि उनका मास पावर अभी भी बहुत तगड़ा है.

'बॉर्डर 2' से सनी ने बराबर किया शाहरुख का रिकॉर्ड (Photo: ITGD)
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का तूफान थिएटर्स में जोर पकड़ने लगा है. शुक्रवार को फिल्म ने ओपनिंग तो दमदार ही की थी. शनिवार को फिल्म ने और तगड़ा धमाल मचाया. लेकिन संडे को 'बॉर्डर 2' ने जो किया है, वो पूरी तरह सनी देओल का मास पावर है. दिल्ली-मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज में ही नहीं, बी और सी सेंटर्स में भी 'बॉर्डर 2' ने थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटाई. इस ताबड़तोड़ क्रेज के दम पर 'बॉर्डर 2' ने संडे को 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर डाला है. सनी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो अब तक सिर्फ शाहरुख खान के नाम था.

'बॉर्डर 2' की हाफ सेंचुरी
शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को 'बॉर्डर 2' ने करीब 25% का जंप लिया था. लेकिन ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि संडे को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 40% से ज्यादा जंप लिया है. शुक्रवार को 32.10 करोड़ और शनिवार को 'बॉर्डर 2' ने 40.59 करोड़ का कलेक्शन किया था. रिलीज के तीसरे दिन, यानी संडे को सनी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 57.20 करोड़ कलेक्शन किया है. ये 2026 में एक दिन का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है.

सनी ने की शाहरुख की बराबरी
पिछले 5 सालों में कई स्टार्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर एक दिन में 50 करोड़ कलेक्शन किया है. इनमें अल्लू अर्जुन से लेकर रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन और विक्की कौशल जैसे स्टार्स भी शामिल हैं. लेकिन सिर्फ शाहरुख खान ही ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी दो फिल्मों ने सिंगल डे में 50 करोड़ कलेक्शन किया था. 2023 में शाहरुख की 'पठान' और 'जवान' ने एक दिन में 50 करोड़ या उससे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया था.

अब सनी देओल ने इस खास रिकॉर्ड में शाहरुख की बराबरी कर ली है. 'गदर 2' ने भी बॉक्स ऑफिस रन में एक बार 50 करोड़ डेली कलेक्शन का कमाल किया था. अब सनी की 'बॉर्डर 2' ने भी ये शानदार लैंडमार्क पार किया है. शाहरुख खान के अलावा अब केवल सनी देओल ही ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर एक दिन में 50 करोड़ कलेक्शन किया है.

'गदर 2' से भी बड़ा 'बॉर्डर 2' का धमाका
सनी देओल की कमबैक फिल्म 'गदर 2' का भौकाल देखकर लोग तब दंग रह गए थे जब इसने रिलीज के पांचवें दिन, एक ही बार में 55.40 करोड़ का कलेक्शन कर डाला था. ये सनी के करियर की किसी भी फिल्म का सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन था. अब सनी के करियर में ये रिकॉर्ड 'बॉर्डर 2' के नाम हो गया है, जिसने 'गदर 2' से भी बड़ा सिंगल डे कलेक्शन किया है.

लेकिन 'बॉर्डर 2' अभी सिर्फ 57 करोड़ तक नहीं रुकने वाली. सोमवार को गणतंत्र दिवस का नेशनल हॉलिडे इसका कलेक्शन और भी तगड़ा करवाएगा. देखना है कि धमाकेदार संडे के बाद, मंडे 'बॉर्डर 2' के लिए क्या नया कमाल लेकर आता है.

---- समाप्त ----
