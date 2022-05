Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 2 की आंधी, दूसरे दिन भी हुई बंपर कमाई

Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 2: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2) बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है. कमाल की बात ये है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रर्दशन कर रही है. भूल भुलैया 2 हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट डोज है, जिसे देख कर हर कोई खुश हो रहा है. इसीलिये शानदार ओपनिंग के बाद फिल्म ने दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की है.

फिल्म ने दूसरे दिन कमाये इतने करोड़

इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. पहली भूल भुलैया 2 और दूसरी धाकड़. बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक का मुकाबला कंगना की फिल्म से था. इसलिये ऐसा लगा रहा था कि धाकड़ के आगे भूल भुलैया 2 अच्छी कमाई नहीं कर पायेगी. पर हुआ उल्टा. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक, फिल्म ने पहले ही दिन 14.11 करोड़ की कमाई कर डाली.

Suhana Khan Birthday: 'ग्लैमरस डॉल' हैं शाहरुख खान की बेटी सुहाना, ये गॉर्जियस तस्वीरें हैं सबूत



#KartikAaryan is on a great footing, post #BhoolBhulaiyaa2... The actor has delivered a string of Hits without the backing of big production houses or top-ranking directors... It's the moviegoers who have made him a people's superstar and the #BO numbers endorse this fact. pic.twitter.com/XnEWyoKOgY