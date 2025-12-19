scorecardresearch
 
बी प्राक के घर गूंजी नन्हे मेहमान की किलकारी, पत्नी ने दिया बेटे को जन्म

सिंगर बी प्राक के घर नई खुशियों ने जन्म लिया है. उनकी पत्नी ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया. बी प्राक ने सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज शेयर करते हुए अपने बेटे के नाम का भी खुलासा किया.

बी प्राक के घर आईं खुशियां (Photo: Instagram @meera_bachan)
बी प्राक के घर आईं खुशियां (Photo: Instagram @meera_bachan)

'तेरी मिट्टी', 'मन भरिया', 'सारी दुनिया जला देंगे' जैसे हिट गाने गा चुके सिंगर बी प्राक ने एक और गुड न्यूज शेयर की है. वो दूसरी बार पिता बने हैं. बी प्राक की पत्नी मीरा बचन ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया. सिंगर के बेटे का जन्म 1 दिसंबर, 2025 को हुआ था. 

बी प्राक के दूसरे बेटे का हुआ जन्म

शुक्रवार 19 दिसंबर के दिन बी प्राक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फैंस को बताया कि उनका दूसरा बेटा इस दुनिया में आ गया है. सिंगर दोबारा पिता बनकर बेहद खुश हैं. उन्होंने पोस्ट में अपने बेटे का नाम भी रिवील किया. साथ ही उन्होंने अपने बेटे के नाम का मतलब भी साझा किया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by B PRAAK (@bpraak)

बी प्राक ने पोस्ट में लिखा, 'राधे श्याम जी की कृपा से हमें 1 दिसंबर 2025 को एक प्यारा बेटा हुआ है. हमारा दिल शुक्रगुजार और खुशी से लबालब भर गया है. अब फिर से सूरज निकला है, जो हमारी जिंदगी में नई रोशनी, नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आया है.' सिंगर ने अपने बेटे का नाम DDVIJ बचन रखा है, जिसका मतलब है दो बार जन्मा, एक आध्यात्मिक नया जन्म. 

मालूम हो कि बी प्राक इससे पहले एक बेटे अदब के पिता भी हैं, जिसका जन्म साल 2020 में हुआ था. उन्हें इसके दो सालों बाद एक बेटी की भी हुई थी, मगर उसका जन्म से कुछ वक्त बाद ही निधन हो गया था. ये पल बी प्राक और उनकी पत्नी के लिए बेहद मुश्किलों से भरा था. सिंगर ने बताया था कि इस घटना के बाद उनका ध्यान धर्म की ओर बढ़ा. 

बी प्राक की लव स्टोरी

सिंगर बी प्राक की शादी अपनी पत्नी मीरा से साल 2019 में हुई थी. दोनों ने काफी समय तक एक-दूसरे को डेट किया था. बी प्राक ने लल्लनटॉप के इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी पत्नी को शादी के लिए सिर्फ तीन दिनों में प्रपोज कर दिया था. हालांकि उनकी पत्नी तब हैरान थीं, मगर बाद में वो भी शादी के लिए राजी हो गईं. बी प्राक ने बताया था कि उन्हें अपनी पत्नी को राजी कराने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी.

