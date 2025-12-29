'मुन्ना भाई' के 'सर्किट' का रोल नहीं करना चाहते थे अरशद वारसी, लगा बर्बाद हो जाएगा करियर, फिर...

एक्टर अरशद वारसी ने यूं तो हिंदी फिल्मों में कई सारे आइकॉनिक रोल्स निभाए हैं. लेकिन उनमें से जिसकी चर्चा आज भी सबसे ज्यादा होती है, वो 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' का सर्किट है. ये रोल लोगों का फेवरेट कई कारणों से है. सर्किट बनकर अरशद ने दर्शकों को खूब हंसाया. लेकिन क्या होता अगर इस रोल में वो नहीं, कोई और एक्टर होता.

और पढ़ें

हाल ही में अरशद वारसी ने बताया है कि वो 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' फिल्म नहीं करना चाहते थे. उन्हें उनका रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया था. बल्कि वो इस फिल्म को करने से इनकार भी कर चुके थे. लेकिन उनकी किस्मत में ये फिल्म करनी लिखी थी, इसलिए वो ये रोल कर पाए.

क्यों सर्किट का रोल नहीं करने वाले थे अरशद वारसी?

द लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में अरशद ने कहा, 'मैंने मुन्नाभाई एमबीबीएस इसलिए की थी क्योंकि राजू (राजकुमार हिरानी) बहुत अच्छे इंसान हैं. मैं तो फिल्म के लिए ना कहने वाला था. मैं तब एक टैरोट रीडर से मिला. उन्होंने मुझसे पूछा कि कहां जा रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं एक फिल्म के लिए ना बोलने जा रहा हूं. तो वो पूछने लगीं कि कौन है फिल्म में? मैंने बताया संजय दत्त, तब्बू हैं और नया डायरेक्टर राजकुमार हिरानी फिल्म बना रहा है.'

Advertisement

अरशद ने आगे बताया कि टैरोट रीडर ने उन्हें फिल्म के लिए हां बोलने की सलाह दी. उन्होंने एक्टर को विश्वास दिलाया कि फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस बनेगी और ये उनका करियर भी बदलेगी. टैरोट रीडर ने उन्हें ये भी कहा कि फिल्म की हीरोइन भी बदली जाएगी. हालांकि अरशद को इन बातों पर उतना विश्वास नहीं हुआ. वो ये फिल्म इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें हीरो के पीछे खड़े रहने वाला रोल नहीं करना था. उन्हें डर था कि कहीं लोग उन्हें फिल्म के बाद पहचान ना पाएं और उनका करियर बर्बाद हो जाए.

किस्मत में लिखा था रोल, फिर कैसे माने अरशद?

एक्टर ने आगे कहा, 'मैं राजू के पास गया और उन्हें अपनी बात बताई. उन्होंने भी कहा कि ये रोल बेकार है. तब मैंने वहां ग्रेसी सिंह को देखा. राजू ने मुझसे कहा कि इस किरदार के बारे में सोचो. फिर मैं अगले दिन आया, तब भी मुझे ग्रेसी सिंह दिखीं. मैंने राजू से पूछा कि प्रोड्यूसर नई फिल्म बना रहे हैं? तो उन्हें कहा कि नहीं, तब्बू के डेट्स नहीं मिल रहीं. तब मैंने उन्हें बताया कि किसी ने मुझे ये रोल करने के लिए कहा है. मैंने सोचा कि मुझे राजू बतौर इंसान पसंद हैं, इसलिए इनके लिए मैं फिल्म कर सकता हूं.'

Advertisement

अरशद बताते हैं कि उनके किरदार का नाम पहले खुजली था. लेकिन फिर उसे बदलकर सर्किट किया गया. एक्टर ने अपने रोल में कई चीजें अलग से डाली और बदलीं. उन्होंने सीन्स इंप्रोवाइज किए, जिससे वो स्क्रीन पर इतने बेहतरीन साबित हुए. बता दें कि 'मुन्नाभाई' सीरीज की दो फिल्में अभी तक आ चुकी हैं. फैंस को अब तीसरी फिल्म का इंतजार है.

---- समाप्त ----