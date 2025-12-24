scorecardresearch
 
मुश्किल था धुरंधर में ISI एजेंट का किरदार निभाना, अर्जुन पर पड़ा गहरा असर, बोले- देश से प्यार मगर...

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. फिल्म में अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का क्रूर किरदार निभाया है. इस किरदार ने उनके मन पर गहरा असर छोड़ा. उन्होंने बताया कि वो फिल्म खत्म होने के बाद तुरंत इससे निकल जाना चाहते थे.

धुरंधर ने किया अर्जुन रामपाल को परेशान (Photo: Screengrab)
धुरंधर फिल्म में अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल नाम के ISI मास्टरमाइंड का रोल निभाया है, जो बेहद ठंडे दिमाग और क्रूर स्वभाव वाला किरदार है. इस रोल के लिए उन्हें काफी तारीफ मिल रही है. हाल ही में अर्जुन ने बताया कि इस किरदार को निभाना उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी भारी था और शूट खत्म होते ही वो इससे बाहर निकलना चाहते थे.

अर्जुन के मन पर पड़ा बुरा असर

अर्जुन रामपाल ने आदित्य धर की फिल्म में मेजर इकबाल का किरदार निभाने के अपने अनुभव के बारे में बात की. ग्रेजिया इंडिया से उन्होंने कहा- मैं इस किरदार से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना चाहता था. इस फिल्म को करने की एक बड़ी वजह ये थी कि ये एक बहुत जरूरी फिल्म है. किसी घटना को सिर्फ देखना एक बात है, लेकिन पर्दे के पीछे उन घटनाओं को होते हुए देखना, एक दर्शक के तौर पर मुझे बहुत रोमांचक लगता है. 

अर्जुन ने आगे कहा कि स्क्रीन पर उनका किरदार जो करता है, उसे करते हुए उन्हें अंदर से बुरा लगता था, लेकिन उन्होंने इसे अपने काम का हिस्सा माना. उन्होंने कहा- जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप अपने देश से बहुत प्यार करते हैं. लेकिन यही एक अभिनेता का काम होता है, आपको उस किरदार में पूरी तरह उतरना पड़ता है.

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जमाए पैर

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है और साल 2025 की सबसे बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो चुकी है. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन जैसे दमदार एक्टर्स भी हैं. फिल्म की जोरदार कहानी, जबरदस्त एक्टिंग और इंटेंस म्यूजिक ने देशभर के दर्शकों को खूब पसंद आया है.

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म में हाई-ऑक्टेन एक्शन, सस्पेंस और देशभक्ति का जबरदस्त तड़का है. अर्जुन रामपाल की परफॉर्मेंस को फिल्म की सबसे बड़ी खासियतों में से एक माना जा रहा है. मेकर्स ने मार्च 2026 में इसके सीक्वल की भी घोषणा की है.

रिपोर्ट्स की माने तो, फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 20 दिनों में 580 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. पहले हफ्ते: 207.25 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते: 253.35 करोड़ रुपये. वहीं, 20वें दिन तक कुल कलेक्शन 589.67 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, जिससे ये 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई है.

