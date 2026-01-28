scorecardresearch
 
जब सोनू निगम ने अरिजीत सिंह को बताया था खुद से भी बेहतर! Border 2 के गाने में दोनों ने दी आवाज

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की खबर ने बॉलीवुड म्यूजिक फैन्स को चौंका दिया है. यही फैन्स अरिजीत सिंह को सोनू निगम से बेहतर सिंगर बताने के लिए जी-जान लगाए रहते थे. लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार खुद सोनू ने अरिजीत को अपने से बेहतर सिंगर बताया था?

जब सोनू निगम ने अरिजित सिंह को बताया था खुद से बेहतर (Photo: Instagram/@arijitsingh, @whatshotbangalore)
अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग छोड़ना बॉलीवुड म्यूजिक के फैन्स के लिए किसी शॉक जैसा है. मंगलवार शाम को सोशल मीडिया पर अरिजीत ने अनाउंस किया कि वो प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाते रहेंगे. अरिजीत की इस अनाउंसमेंट ने उन फैन्स का दिल तोड़ दिया, जो हर फिल्म में अरिजीत के एक गाने की आस रखते थे.

मॉडर्न बॉलीवुड में अरिजीत को सबसे पॉपुलर और दमदार सिंगर माना जाता है. हर बड़ी फिल्म में अरिजीत का एक गाना तो मिल ही जाता था और उनकी इस पॉपुलैरिटी की वजह से ही अक्सर लोग उनकी तुलना सोनू निगम से भी करते हैं. बल्कि सोनू और अरिजीत की तुलना तो कई बार फैन-वॉर्स का भी मुद्दा बन चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोनू ने असल में अरिजीत को खुद से भी बेहतर बताया था?

जब सोनू ने साथी सिंगर्स में अरिजीत को रखा था सबसे ऊपर
बॉलीवुड फैन्स में अक्सर ये सवाल सोशल मीडिया बहस की वजह बना रहता है कि हिंदी फिल्मों में कौन ज्यादा ग्रेट सिंगर है— सोनू निगम या अरिजीत सिंह? इस अरिजीत सिंह वर्सेज सोनू निगम की बहस में फैन्स अक्सर ये भूल जाते हैं कि दोनों अपने-अपने दौर के ग्रेट सिंगर्स हैं.

जहां सोनू निगम की गायकी में कड़ी ट्रेनिंग, तगड़ी रेंज और टेक्निकल ग्रेटनेस खूब देखने को मिलती है, वहीं अरिजीत को उनकी रॉ, इमोशनल गहराई वाली आवाज ने पॉपुलैरिटी दिलाई है, जो मॉडर्न बॉलीवुड के रोमांस की पहचान है. अरिजीत ने सोनू को हमेशा सबसे ग्रेट सिंगर्स में से एक बताया है और उनकी खूब तारीफ की है. उन्होंने अक्सर सोनू निगम की गायकी को एक ऐसी टेक्निकल स्किल बताया है, जो खोजने से भी नहीं मिलती. सोनू के बारे में अरिजीत की एक लाइन बहुत पॉपुलर है, जब उन्होंने कहा था कि “सोनू निगम गलती से भी बेसुरा नहीं गा सकते.”

लेकिन सोनू ने भी, एक पूरी जेनरेशन के लिए ‘गॉड लेवल’ सिंगर बन चुके अरिजीत की जमकर तारीफ की है. बॉलीवुड हंगामा के एक पुराने इंटरव्यू में सोनू से, 1 से 10 के स्केल पर अपने साथी सिंगर्स को रेटिंग देने के लिए कहा गया था. सोनू ने मीका सिंह को 1, ए. आर. रहमान को 2, आतिफ असलम और बेनी दयाल को 4, और अरमान मलिक को 5 रेटिंग दी थी.

अरिजीत सिंह को सबसे ऊपर रखते हुए सोनू ने उन्हें “10 में से 7” रेटिंग दी थी. जबकि इसी रेटिंग सिस्टम में सोनू ने खुद को अरिजीत से नीचे रखा था. उन्होंने कहा था, “जिस बेसिस पर मैंने रेटिंग दी है, उस पर मैं खुद को 10 में से 5 पॉइंट दूंगा.” इसी इंटरव्यू में सोनू ने कहा था कि “अरिजीत जहां हैं, वहां होना वो डिज़र्व करते हैं.”

इन गानों में है सोनू और अरिजीत दोनों की आवाज
लेजेंड फिल्ममेकर मृणाल सेन की बायोपिक के लिए डायरेक्टर सृजित मुखर्जी ने सोनू और अरिजीत दोनों से साथ में एक गाना रिकॉर्ड करवाया था. 2024 में इन दोनों आइकॉनिक सिंगर्स ने पहली बार साथ में शैलेंद्र के लिखे हिट ‘तू जिंदा है’ को रीक्रिएट किया था.

हाल ही में इन दोनों की आवाज एक ही गाने पर थिएटर्स में फिर से सुनाई दे रही है. सनी देओल की ब्लॉकबस्टर ‘बॉर्डर 2’ के गाने ‘संदेशे आते हैं’ में सोनू और अरिजीत, दोनों की आवाज है. सोनू ने 30 साल पहले आई ‘बॉर्डर’ में इसी गाने का ओरिजिनल वर्जन गाया था.

अब जहां अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने जा रहे हैं, वहीं पिछले 2–3 सालों से सोनू निगम की आवाज फिर से बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के गानों में काफी सुनाई दे रही है. पिछले साल की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ से ‘ये इश्क इश्क’ और रोमांटिक ड्रामा ‘परम सुंदरी’ से सोनू का गाया ‘परदेसिया’ बहुत पॉपुलर हुए.

