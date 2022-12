अरिजीत सिंह को भारी पड़ा 'रंग दे तू मोहे गेरुआ' गाना! कोलकाता में कैंसल हुआ कॉन्सर्ट

बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह के लाइव शो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. अरिजीत सिंह का कोलकाता में कॉन्सर्ट होने वाला था. पर अब ये कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया है. खबर है कि ईको पार्क में होने वाला शो राजनीतिक कारणों से कैंसल हुआ है.

कैंसल हुआ अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट

अरिजीत सिंह की आवाज और गानों का जादू लोगों के सिर चढ़ कर बोलता है. इसलिये उनके लाइव कॉन्सर्ट को देखने-सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं. कोलकाता फैंस भी अरिजीत सिंह के शो के लिए एक्साइटेड थे. पर अब अरिजीत सिंह कोलकाता में कॉन्सर्ट नहीं कर सकेंगे.

दावा किया जा रहा है कि अरिजीत सिंह को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 'गेरुआ' गाना गुनगुना भारी पड़ गया. कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अरिजीत सिंह ने 'रंग दे तू मोहे गेरुआ' गाना गाने का अनुरोध किया था. सीएम के कहने पर ही सिंगर ने ये 'गेरुआ' गाना गाया औऱ अब उन्हें इसकी ये कीमत चुकानी पड़ रही है.

बीजेपी-टीएमसी में छिड़ी बहस

अरिजीत सिंह के कॉन्सर्च को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच नई बहस शुरू हो गई है. पश्चिम बंगाल युवा बीजेपी नेता इंद्रनील खान ने अरिजीत के शो के लिए टीएमसी गर्वमेंट की निंदा की है. इंद्रनील खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, अरिजीत सिंह का इको पार्क में शो पश्चिम बंगाल सरकार की संस्था HIDCO द्वारा रद्द क्यों किया गया है? KIFF में 'महामहिम' के सामने अरिजीत द्वारा 'रंग दे तू मोहे गेरुआ' गुनगुनाने का रिजल्ट है? आगे उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है. साथ ही उन्होंने टीएमसी पर असहिष्णुता का आरोप भी लगाया है.

इसके अलावा बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट को लेकर एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सिंगर का शो KIFF में 'रंग दे तू मोहे गेरुआ' गाने की वजह से कैंसल किया गया है.

Sr Bachchan was on dot when he spoke about shrinking space for civil liberties and freedom of expression at the Kolkata Film Festival.

Arijit Singh who sang “Rang de tu mohe gerua”, with Mamata Banerjee on the dais now finds his show at EcoPark cancelled by HIDCO, a WB Govt body.