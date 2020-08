फैन ने पूछा तीसरे बच्चे को लेकर सवाल, शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने दिया ये जवाब

हाल ही में करीना कपूर खान और अनुष्का शर्मा ने प्रेग्नेंसी की खबरें फैंस के साथ शेयर कीं. करीना और अनुष्का दोनों ही मां बनने वाली हैं. अब फैंस शाहिद कपूर और मीरा राजपूत से भी ये जानना चाहते हैं कि क्या वो भी तीसरे बच्चे को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं.

दरअसल, इंस्टाग्राम पर मीरा राजपूत से Ask Me Anything session में फैंस ने कई सवाल किए. इसी में एक फैन ने मीरा से तीसरे बच्चे के बारे में पूछा. इसके जवाब में मीरा ने लिखा- हम दो हमारे दो. अब मीरा के इस जवाब से ये साफ है कि शाहिद और मीरा तीसरे बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं.



दो बच्चों के पेरेंट हैं शाहिद-मीरा

बता दें कि शाहिद और मीरा दो बच्चों के पेरेंट हैं. उन्हें एक बेटी (मीशा कपूर) और बेटा (जैन कपूर) हैं. मीशा जैन से बड़ी हैं. शाहिद और मीरा के दोनों बच्चे काफी क्यूट हैं. मीरा राजपूत ने शाहिद कपूर संग साल 2015 में शादी की थी. दोनों की ये अरेंज मैरिज थी. ये अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश हैं.

मालूम हो कि शाहिद, मीरा से 14 साल बड़े हैं. एज गैप पर बात करते हुए मीरा ने एक इंटरव्यू में कहा था- ये एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए. मुझे उनके एक्सपीरियंस से फायदा मिल सकता है. जिंदगी को जीने का उनका तरीका मुझे पसंद है. इससे मुझे बहुत आसानी हुई. मैं उनके अनुभव से फायदा उठा सकती हूं, और वे मेरे नए नजरिए का. दिल्ली से मुंबई आना बेहद ही सुखद रहा. मुझे साउथ बॉम्बे बहुत पसंद है.