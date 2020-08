सुशांत की बहन श्वेता ने रिया को लेकर किए ट्वीट, बोलीं- अपने ही जाल में फंस गई

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रही हैं. रिया चक्रवर्ती इस समय सवालों के घेरे में हैं. मुंबई पुलिस से लेकर ईडी और सीबीआई तक रिया से पूछताछ कर रही है. ऐसे में श्वेता भी उन्हें बख्श देने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं. श्वेता सिंह कीर्ति लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रिया चक्रवर्ती पर वार कर रही हैं.

रिया पर वार कर रहीं सुशांत की बहन श्वेता

शुक्रवार को श्वेता ने ड्रग्स के बारे में हुई रिया चक्रवर्ती की चैट को शेयर कर सवाल उठाए थे और अब वे उनके इंटरव्यू शेयर कर रही हैं. अमिता पारीख का इंटरव्यू शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा कि वे सुशांत के गुनाहगारों की गिरफ्तारी का इंतजार नहीं कर सकतीं. वहीं रिया का एक इंटरव्यू शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि अब एक्ट्रेस ओने ही बिछाए जला में फंस गई हैं.

इससे पहले भी श्वेता सिंह कीर्ति, रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठा चुकी हैं. रिया ने आजतक के साथ इंटरव्यू में कहा था कि वे अपने घर की EMI नहीं भर पा रही हैं और उन्हें चिंता है कि आगे उन्हें काम नहीं मिल पाएगा. इसपर श्वेता ने ट्वीट किया था- तुम्हें EMI के 17000 रुपये ना भर पाने की चिंता है तो मुझे बताओ कि तुम भारत के सबसे महंगे वकील को अपना केस लड़ने के पैसे कैसे दे रही हो? इसके साथ श्वेता ने #RheaTheLiar का भी इस्तेमाल किया.

You are worried about how you will be paying 17,000 in EMI, please tell me how are you paying the most expensive lawyer of India you have hired?? #RheaTheLiar pic.twitter.com/ulGTWjnW5I