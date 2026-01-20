वन नाइट स्टैंड से शुरू हुई थी अर्चना की लव स्टोरी, पति ने प्रपोज करते हुए ले लिया था Ex का नाम

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी लगभग 38 साल से साथ हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए एक नए वीडियो में कपल ने अपनी डेटिंग के दिनों और खूबसूरत लव स्टोरी को याद किया. खुले दिल से बात करते हुए उन्होंने कबूल किया कि दोनों का रिश्ता एक वन नाइट स्टैंड से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह एक सीरियस रिलेशनशिप में बदल गया.
अर्चना और परमीत ने अपनी पहली मुलाकात को याद किया और बताया कि उसके बाद वे एक-दूसरे से अलग नहीं हो पाए. दोनों की एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स इतनी ज्यादा थीं कि परमीत एक बार फैमिली हॉलिडे बीच में छोड़कर जल्दी वापस आ गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अर्चना के साथ रहना चाहते थे.
वन नाइट स्टैंड से शुरू हुआ था रिश्ता
उन्होंने बताया कि वे पहली बार 1988 में एक दोस्त के घर पर मिले थे. उसी रात दोस्तों के साथ क्लब जाने पर उनकी बातचीत शुरू हुई. अगले दिन अर्चना को उम्मीद थी कि वह कॉल करेंगे और उन्होंने किया भी. उसके बाद से वे अक्सर बात करने लगे. परमीत ने याद किया, 'यह एक फ्लिंग, एक वन-नाइट स्टैंड होने वाला था.' अर्चना ने जोड़ा, 'बहुत कैजुअल.'
अर्चना ने कहा, 'मैंने तभी अपने एक्स से ब्रेकअप किया था और उन्होंने भी अपनी एक्स से ब्रेकअप किया था. हम दोनों रिबाउंड फेज में थे. लोग कहते हैं कि रिबाउंड रिलेशनशिप्स नहीं चलतीं. लेकिन हम इसका सबूत हैं कि ये रिश्ते काम कर सकते हैं. जो चीज एक वन-नाइट स्टैंड, फ्लिंग, कैजुअल अफेयर होने वाली थी... हमने एक-दूसरे से बहुत साफ-साफ कहा था कि यह सीरियस नहीं होगा.' परमीत ने याद दिलाया कि वे कभी-कभी रोज एक-दूसरे को बताते थे कि यह सीरियस रिलेशनशिप नहीं है.
उस समय तक अर्चना 1987 की फिल्म 'जलवा' कर चुकी थीं और काफी पॉपुलर थीं. परमीत ने बताया कि वे तब 'हॉट और हैपनिंग' थीं और उन्हें लगता था कि अर्चना 'मेरी लीग से पूरी तरह बाहर हैं. मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, और तुमने अभी जलवा किया था.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी कोई लड़की मुझे कभी हां कहेगी.'
अर्चना के पैसों से गुलाब लेते थे परमीत
अर्चना ने याद किया कि उनके रिश्ते के शुरुआती दिनों में परमीत हमेशा उनके लिए तीन लाल गुलाब लाते थे. हर गुलाब की ओर इशारा करते हुए परमीत, अर्चना को 'आई लव यू' कहते थे. परमीत हंसते हुए बोला, 'मेरे पास भी पैसे नहीं थे. इसलिए मैं उनसे पैसे उधार लेकर गुलाब खरीदता था.' इसपर अर्चना ने कहा, 'जब उन्होंने यह रोज करना शुरू कर दिया और मुझसे उधार लेना जारी रखा, तो मैंने कहा, 'अब छोड़ दो... गुलाब मत खरीदो' और उन्होंने पूछा, 'क्या तुम हमारा प्यार रोकना चाहती हो?''
गलती से लिया Ex का नाम
अर्चना ने रिश्ते के शुरुआती महीनों की एक और घटना याद की, जब परमीत ने गलती से अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड का नाम लेकर अर्चना से प्यार का इजहार किया था. उन्होंने कहा, 'तुम मेरी किचन में थे और गुलाब या प्यार की बात कर रहे थे और तुमने कहा, 'परमीत और डैश की जोड़ी हमेशा रहेगी' और उस डैश में मेरा नाम नहीं था, वो तुम्हारी एक्स-गर्लफ्रेंड का नाम था.' परमीत इस बात को सुनकर सच में हैरान थे, क्योंकि उन्हें यह घटना बिल्कुल याद नहीं थी.
अर्चना ने कहा कि वे परमीत की इस गलती से नाराज नहीं हुईं, क्योंकि तब तक वे सिर्फ 4 महीने से साथ थे और उनकी पिछली रिलेशनशिप 4 साल की थी. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं हर चीज को ह्यूमर के साथ लेती हूं. मैं 99 प्रतिशत समय बहुत सिक्योर इंसान हूं, इसलिए मैंने उनसे झगड़ा नहीं किया. लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि तुमने अपनी एक्स का नाम लिया है. मुझे याद है. मैंने इसे बुरा नहीं माना क्योंकि मुझे पता था कि तुम उसके साथ 4 साल थे और मेरे साथ 4 महीने. जाहिर है गलती से उसका नाम आ गया.' अर्चना और परमीत की शादी 1992 में हुई थी.