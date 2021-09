Apple Watch Missing: निराश हुए अनुपम खेर, पूछा- वॉच के कलेक्शन में भारत क्यों नहीं शामिल?

अनुपम खेर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. अनुपम ने बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड में भी जगह बनाई है. इन दिनों अनुपम खेर न्यूयॉर्क में रह रहे हैं. ऐसे में उन्होंने एपल वॉच को लेकर एक ट्वीट किया है, जो वायरल हो रहा है. असल में अनुपम खेर न्यूयॉर्क में एपल वॉच के एक शोरूम में गए थे, जहां उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा.

एपल कंपनी से खफा हुए अनुपम

अनुपम खेर न्यूयॉर्क में एपल के स्टोर गए और वहां उन्होंने एपल वॉच के ओलंपिक कलेक्शन को देखा. इस मौके पर अनुपम खेर को कई देशों के झंडों को रिप्रेजेंट करती हुई घड़ियां दिखाई दीं, लेकिन इसमें भारत के झंडे का डिजाइन नहीं था. यह बात अनुपम को पसंद नहीं आई और उन्होंने एपल को टैग करते हुए ट्वीट कर दिया.

अपने ट्वीट में अनुपम खेर ने लिखा, 'प्रिय एपल, न्यूयॉर्क के 5वें एवेन्यू में स्थित अपने स्टोर में गया था. वहां पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक का कलेक्शन था, जिसमें अलग-अलग देशों के झंडे नजर आए. मुझे यह देखकर निराशा हुई कि भारत का झंडा इसमें नहीं था. मैं सोच रहा हूं ऐसा क्यों था? हम आपके एपल प्रोडक्ट्स दुनिया के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक हैं.'

Dear @Apple! Visited your store on 5th ave in NY! Impressive! There were watches of International Olympic collection representing flags of various countries! Was disappointed not to see INDIA’s watch there? I wonder why? We are one of the largest consumers of #Apple products!😳🇮🇳 pic.twitter.com/IVvB8TmkGU