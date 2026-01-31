इस एक्टर संग रोमांस करेंगी अनन्या पांडे, फिल्म 'चांद मेरा दिल' की रिलीज डेट आई सामने

फिल्म मेकर करण जौहर एक बार फिर बड़े पर्दे पर रोमांस का जादू बिखेरने की तैयारी में हैं. धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले एक नई प्रेम कहानी 'चांद मेरा दिल' की अनाउंसमेंट हो गई है, जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य की फ्रेश जोड़ी नजर आएगी.

और पढ़ें

इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच अभी से काफी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि यह न सिर्फ दो युवा सितारों को साथ ला रही है. विवेक सोनी के डायरेक्शन में बनने वाली यह फिल्म प्यार के नए पहलुओं को पर्दे पर उतारने के लिए तैयार है.

कब रिलीज होगी चांद मेरा दिल?

फिल्म 'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी विवेक सोनी ने संभाली हैं. हालांकि, फैंस अभी फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर और टीजर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही सामने आ सकते हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर और अदार पूनावाला हैं. मेकर्स ने इसकी रिलीज के लिए अगले साल की एक खास तारीख चुनी है. यह फिल्म 8 मई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

Advertisement

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से जीता दिल

फिल्म के लीड एक्टर लक्ष्य को इससे पहले नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज़ 'द बा***ड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा गया था. इस सीरीज की खास बात यह थी कि इससे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्शन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था. इस शो में सहर बंबा, राघव जुयाल और बॉबी देओल जैसे मंझे हुए कलाकारों की लंबी फौज थी.

इतना ही नहीं, इसमें शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे सितारों ने स्पेशल अपीयरेंस देकर चार चांद लगा दिए थे. इस बड़े प्रोजेक्ट को गौरी खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने सपोर्ट किया था.

वहीं अनन्या पांडे की पिछली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर काफी चर्चा में रही थी.

इस फिल्म को भी करण जौहर और अदार पूनावाला की टीम ने मिलकर प्रोड्यूस किया था. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये बुरी तरह पिट गई. अब देखना होगा फिल्म 'चांद मेरा दिल' ऑडियंस पर कितना असर छोड़ती है.

---- समाप्त ----