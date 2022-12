'तुम्हारा मजाक उड़ाया जा सकता है लेकिन अनदेखा नहीं कर सकते, बेटे अभिषेक बच्चन के सपोर्ट में अमिताभ बच्चन

21 दिसंबर को फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स का ऐलान किया गया. अवॉर्ड फंक्शन में बॉलीवुड-टीवी के कई बड़े सितारों ने शिरकरत की. सितारों से सजी महफिल में कई स्टार्स को उनकी दमदार परफॉर्मेंस के लिए अवॉर्ड दिया गया. इस लिस्ट में अभिषेक बच्चन की फिल्म 'दसवीं' भी शुमार है. 'दसवीं' को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला है. वहीं अभिषेक बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया है. ये जूनियर बच्चन की जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था. ऐसे में महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके अभिषेक को बधाई दी.

जूनियर बच्चन के बिग बी का पोस्ट

बच्चे अगर अच्छा करते हैं, तो सबसे ज्यादा उनके मां-बाप खुश होते हैं. 'दसवीं' के लिए अभिषेक बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है. जूनियर बच्चन की जीत पर बिग बी भी बेहद खुश नजर आए. बच्चन साबह ने ट्वीट किया है. ट्वीट में वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखते हैं, 'सबसे डिजर्विंग अवॉर्ड... शाबाश भैयू... आप बेस्ट थे और हमेशा रहेंगे. आपने ईमानदारी के साथ खुद को साबित कर दिया है. आगे भी इसे जारी रखना. आपका मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता.'

a most deserving Award .. well done Bhaiyu .. you were and are and shall ever be the best !

FINALLY .. you have through sincere perseverance and belief .. proved your point .. !!

And shall continue to do so .. time and again ..

You can be derided, but you cannot be ignored !! https://t.co/31W4JKXrn7