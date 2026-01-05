scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'धुरंधर' के दबदबे में भी 'इक्कीस' जीत रही लोगों का दिल, खुश हुए नाना अमिताभ, क्या बोले अगस्त्य?

अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' थिएटर्स में लोगों का दिल जीत रही है. 'धुरंधर' की आंधी के बावजूद, फिल्म का कलेक्शन अच्छा है. इस बात से अगस्त्य और अमिताभ काफी खुश हैं. दोनों ने एक स्पेशल नोट लिखा है.

Advertisement
X
'इक्कीस' की सफलता से खुश हैं अमिताभ (Photo: IMDb)
'इक्कीस' की सफलता से खुश हैं अमिताभ (Photo: IMDb)

थिएटर्स में इन दिनों 'धुरंधर' का ही बोलबाला दिख रहा है. लेकिन इसके बीच एक ऐसी फिल्म भी है, जो धीरे-धीरे लोगों का दिल जीत रही है. अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की पहली थिएटर फिल्म 'इक्कीस' कुछ दिनों पहले देशभर में रिलीज हुई थी. इसे क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. 

'इक्कीस' ने बॉक्स ऑफिस पर दिखाया दम

'इक्कीस' की कहानी सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के बलिदान पर बेस्ड है. इसमें लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र भी शामिल हैं, जिनकी ये आखिरी फिल्म भी है. 'इक्कीस' ने उम्मीद के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. 7.28 करोड़ रुपये की ओपनिंग के बाद, फिल्म ने अपनी रफ्तार को बनाए रखा और पहला वीकेंड खत्म होने तक 22.05 करोड़ रुपये कमा डाले. ये आंकड़े इसलिए भी अच्छे माने जा रहे हैं क्योंकि 'धुरंधर' जो एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है, उसकी आंधी के सामने इसने टिकने का काम किया है.

सम्बंधित ख़बरें

‘धुरंधर’ के तूफान में भी टिकी ‘इक्कीस’, जानें...
ikkis holds its own at box office despite dhurandhar storm
‘धुरंधर’ के तूफान में भी टिकी ‘इक्कीस’, बॉक्स ऑफिस ही नहीं, दिल भी जीता
Ikkis makers added disclaimer about pakistani soldier after backlash
'इक्कीस' में दिखाया पाकिस्तानी ऑफिसर का पॉजिटिव रोल, मेकर्स ने डाला डिस्क्लेमर
ikkis day 1 box office: much better opening than expected amid dhurandhar storm
2026 की पहली फिल्म 'इक्कीस' ने डटकर झेली 'धुरंधर' की सुनामी, मिली दमदार ओपनिंग
Dharmendr's Sons
Dharmendra की अंतिम फिल्म देख बेटों ने दिया बड़ा बयान!

फिल्म 'इक्कीस' की सफलता से अगस्त्य नंदा के नाना यानी अमिताभ बच्चन बेहद खुश हैं. उन्होंने X पर अपने नाती की फिल्म का कलेक्शन ट्वीट करके उनकी तारीफ की और हौंसला बढ़ाया. एक्टर ने लिखा, 'यो .. अगस्त्य .. शाबाश ..' 

Advertisement

'इक्कीस' ने जीते दिल, क्या बोले अगस्त्य?

अपनी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करता देख अगस्त्य ने भी कुछ लिखा है. उन्होंने अपनी बहन नव्या नवेली नंदा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक छोटा सा नोट शेयर किया है. पोस्ट में अगस्त्य अपने डायरेक्टर श्रीराम राघवन के साथ खड़े हैं. कैप्शन में एक्टर ने लिखा है, 'ये किरदार हमेशा मेरे लिए सबसे खास था, है और रहेगा जो मुझे मिला. अरुण खेत्रपाल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया. प्यार के साथ, अगस्त्य.' 

बता दें कि 'इक्कीस' में जयदीप अहलावत, दीपक डोबरियाल, सिकंदर खेर, विवान शाह, राहुल देव समेत कई जाने-माने एक्टर्स शामिल थे. इस फिल्म से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने भी अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. ये फिल्म मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement